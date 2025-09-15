Coraz atrakcyjniejszym kierunkiem dla tego sektora staje się budowa centrów danych. Wiele firm zdecydowało się ograniczyć lub całkowicie zakończyć inwestycje w kopanie kryptowalut, co w konsekwencji przełoży się na spadek ich udziału w rynku i zmniejszenie wolumenu wydobycia. Sprzęt dodatkowo ulega amortyzacji, więc w dłuższej perspektywie wydobycie może spaść nawet do zera. Rozpoczęte projekty będą jednak kontynuowane, natomiast nowe środki finansowe kierowane są już przede wszystkim w rozwój infrastruktury pod sztuczną inteligencję.

