Komentarze
Notowania

Obniżka stóp tuż za rogiem

Oprócz spadającej inflacji, obniżanie kosztu pieniądza w Polsce wspierać będzie oczekiwane cięcie stóp za oceanem.

Publikacja: 28.08.2025 06:00

Andrzej Bebłociński, trading, DCM, Trigon DM

Andrzej Bebłociński, trading, DCM, Trigon DM

Foto: materiały prasowe

Andrzej Bebłociński

W piątek GUS opublikuje dane o sierpniowej inflacji. Konsensus analityków wskazuje, że wskaźnik CPI spadł poniżej 3,0 proc. Tak uważa też prof. Henryk Wnorowski. Członek RPP, powołany w jej skład przez prezydenta, jest gotowy na obniżenie stóp procentowych już na wrześniowym posiedzeniu Rady.

Oprócz spadającej inflacji, obniżanie kosztu pieniądza w Polsce wspierać będzie oczekiwane cięcie stóp za oceanem. Do niższych stóp mają już za to nie zniechęcać założenia do przyszłorocznej ustawy budżetowej i wysoki deficyt.

Wygląda na to, że RPP nie wystraszyła się też postulowanych przez nowego prezydenta zmian w podatku PIT i turbulencji ustawodawczych w zakresie mrożenia cen energii.

W dalszej części roku, delikatne dalsze łagodzenie polityki pieniężnej wydaje się również możliwe. Nie będzie to jednak prędkość autostradowa, raczej ostrożna jazda. Część inwestorów zdecydowała się na taką też limitowaną realizację zysków. W efekcie stopy procentowe wzrosły o kilka punktów bazowych. Dobrze sprzedała się ostatnia sierpniowa aukcja obligacji. MF znalazł chętnych na dług wart 10,5 mld zł, a popyt znów skoncentrował się na papierach, które dają pozytywną ekspozycję na spadek rentowności.

Zawirowania polityczne we Francji osłabiały wspólną walutę. W ślad za taniejącym euro na wartości tracił też złoty i krajowe akcje, głównie poturbowane ostatnio banki. Świetne nastroje panowały za to za oceanem.

Opcje na zmienność amerykańskich indeksów oraz marże kredytowe kontynuowały spadki.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Parkiet

Giełda Dane Gospodarcze Stopy Procentowe Rynki Złoty [PLN] Waluty
Złoty jeszcze walczy. Czy to tylko cisza przed burzą?
Waluty
Złoty jeszcze walczy. Czy to tylko cisza przed burzą?
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Materiał Promocyjny
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz z firmy XTB
Waluty
Nvidia z rysą na wynikach, a dolar boi się Trumpa
Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ
Waluty
Powell nie pomógł złotemu
Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ
Waluty
Sytuacja na rynkach 26 sierpnia - Trump idzie na wojnę z FED...
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ
Waluty
Rynek złotego 26 sierpnia - dolarowy rollercoaster