Sytuacja na rynkach 23 maja - sukces Trumpa, dolar w dół

Teoretycznie Republikanie mają tu konieczną większość (51 głosów) o ile Demokraci nie będą dążyć do tzw. obstrukcji parlamentarnej (filibuster), a wtedy wymagane jest 60 głosów poparcie, których nie będzie. Rynek zareagował na wczorajsze doniesienia osłabieniem dolara na szerokim rynku, ale już giełda, czy też dług lekko odbiły - to pokazuje, że pośrednio ten temat został już zdyskontowany w krótkim terminie. Uwaga przesunie się teraz w stronę doniesień na temat negocjacji wokół nowych porozumień handlowych. Ostatnie dni przynoszą intensywne rozmowy pomiędzy przedstawicielami USA, a Japonii i z medialnych doniesień wynika, że dyskusja jest trudna. Jednocześnie mamy chociażby spekulacje wokół redukcji amerykańskiego kontyngentu wojskowego w Korei Południowej, czy też nacisków na Unię Europejską, aby ta jednostronnie zdeklarowała zniesienie części taryf pod groźbą nałożenia nowych obostrzeń przez USA, co pokazuje, że sytuacja nie jest prosta, a czas biegnie (strony mają czas do lipca, o ile Trump nie zdecyduje się przedłużyć 90-dniowego terminu zwolnienia z wyższych ceł).

Czy dolar może być jeszcze słabszy? Wczorajsze szacunki PMI dla USA wypadły zaskakująco dobrze - przemysłowy PMI wzrósł w maju do 52,3 pkt., podobnie jak usługowy, co pokazuje, że nastroje w biznesie nie są takie złe, jak można byłoby się tego obawiać. To amerykańscy konsumenci mocno wystraszyli się działań Trumpa, niż tamtejszy biznes. W takim układzie FED będzie mieć kolejne argumenty do tego, aby dalej się przyglądać i czekać z decyzją o powrocie do obniżek stóp - wszak w sumie to nie wiadomo jak będzie wyglądać polityka handlowa Trumpa za kilka miesięcy. A to dobra informacja dla dolara. Jednocześnie reakcja na długu i futures na indeksy na Wall Street daje szanse na scenariusz w którym amerykańskie aktywa będą jednak bardziej doważane, niż niedoważane w kolejnych tygodniach. Pojawiają się wprawdzie spekulacje, że podczas szczytu G-7 w połowie czerwca ekipa Trumpa może mocno naciskać na nieformalną zgodę na osłabienie dolara, ale wydaje się, że obecnie Amerykanie nie mają aż tak mocnych asów w rękawie.

Dzisiaj najmocniej wobec dolara zyskują korony skandynawskie, oraz waluty Antypodów, a około około 0,5 proc. wobec dolara drożeją euro i funt. W kalendarzu makro za nami są już mocne dane o inflacji CPI w Japonii, które mogą być tzw. game-changerem w prognozach ruchów Banku Japonii (inflacja bazowa skoczyła w kwietniu do 3,5 proc. r/r), oraz lepsze dane o sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii (5 proc. r/r w kwietniu), co wpisuje się w ostatnią passę dobrych danych z tamtejszej gospodarki. Przed nami jeszcze dane o sprzedaży detalicznej w Kanadzie o godz. 14:30.

EURUSD - brak rozstrzygnięcia

Para EURUSD cofnęła się wczoraj w dół, ale ostatecznie naruszenie wsparć przy 1,1265-75 nie było znaczące i dzisiaj wróciliśmy znów powyżej 1,13. Uwagę zwraca fakt, że ruch miał miejsce podczas sesji azjatyckiej, a nie bezpośrednio po wynikach głosowania nad ustawą podatkową w Izbie Reprezentantów. Czy to wskazuje na nietrwałość tego ruchu? Zobaczymy, co przyniosą kolejne godziny. Na razie rynek znów sprawdza opór na bazie maksimów z tego tygodnia przy 1,1344-62. Jeżeli nie uda się utrzymać zwyżki i wrócimy wieczorem poniżej 1,13, to będzie to spadkowy prognostyk na pierwsze dni przyszłego tygodnia. Przeciwnie możemy przetestować okolice kluczowych oporów przy 1,1425-75.