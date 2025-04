Sytuacja na rynkach 14 kwietnia - wyjątki to objaw słabości Trumpa?

Czy to sygnał, że Donald Trump zaczyna odczuwać presję ze strony biznesu, który zwyczajnie jest na niego "wściekły"? Pytanie, czy za chwilę nie będzie kolejnych wyjątków w obawie przed negatywnymi nastrojami kolejnych grup wyborców Republikanów, a wreszcie, czy to Biały Dom (a nie przedstawiciele Komunistycznej Partii Chin) zdecyduje się pierwszy zasiąść do stołu rozmów? Kluczowe może być to, czy Chińczycy dzisiaj również nie ogłoszą jakichś wyłączeń w cłach, co miałoby symboliczne znaczenie dla rynków finansowych. Na giełdach widać już nieznaczny optymizm, ale problemem dalej pozostaje słabość amerykańskiego długu, oraz dolara. Pośród walut G-10 najmocniej tracą dzisiaj NZD i EUR, najbardziej stabilne są SEK i CHF. Na szerokim rynku najsłabszy w dziennych zestawieniach jest chiński juan, po tym jak PBOC ustalił wyższy kurs referencyjny na fiksingu USDCNY. Dzisiejszy kalendarz makro jest ubogi w istotne publikacje, więcej dowiemy się jutro (zapiski z posiedzenia RBA, wynagrodzenia w Wielkiej Brytanii, indeks ZEW z Niemiec, ceny importu i eksportu z USA i indeks NY Empire, oraz inflacja CPI z Kanady.

Gdyby balon negatywnych emocji wokół ceł zaczął być spuszczany, to mogłoby to dać argument za odbiciem na giełdach, ale i też na dolarze i amerykańskim długu po silnych spadkach tych aktywów w ubiegłym tygodniu.

EURUSD - gra na krótkoterminowy podwójny szczyt?

Poniedziałek przynosi podbicie EURUSD, a euro jest jedną z najsilniejszych walut na rynku. Niemniej mamy bardziej do czynienia z wtórnym ruchem wzrostowym względem tego z piątku, kiedy to rano doszło do ustanowienia szczytu przy 1,1473. To może sugerować, że rynek będzie mieć problemem z wybiciem nowego szczytu. Kluczowe będzie to, jak rynki będą dalej podchodzić do relacji USA-Chiny. Każda szansa na jakiekolwiek rozmowy handlowe będzie odebrana przez rynki niemalże euforycznie (jak w ostatnią środę). W sytuacji wyraźnej poprawy sentymentu, to dolar mógłby na tym skorzystać. Warto wspomnieć też, że w czwartek mamy posiedzenie ECB, gdzie spodziewana jest obniżka stóp procentowych o 25 punktów baz., co teoretycznie może mieć negatywny wpływ na EUR w krótkim terminie.

Foto: DM BOŚ

Wykres dzienny EURUSD