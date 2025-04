Sytuacja na rynkach 1 kwietnia - dalej czekamy na decyzje Trumpa

Ze słów samego prezydenta USA wynika, że rozwiązania nie będą nazbyt bolesne, chociaż źródła donoszą, że administracja USA nadal rozważa różne scenariusze, ale raczej skłania się do tego, aby nie robić wyłączeń dla wybranych krajów. Zachowanie się rynków finansowych w poniedziałek wieczorem zdaje się pokazywać, że inwestorzy grają na to, że USA przedstawią rozwiązania i nie będą dalej eskalować tematu, tylko szukać dróg do zmniejszenia obciążeń. Indeksy na Wall Street poszły w górę, odreagowały kryptowaluty, a wtorek przynosi nieznaczne odbicie także na giełdach w Azji i Europie. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal mamy dość irytujące wyczekiwanie na kluczowe decyzje, co tylko podtrzymuje ogromną niepewność.

Reklama

We wtorek rano dolar wypada mieszanie i zmiany nie są duże. W nocy poznaliśmy decyzję australijskiego RBA, który zgodnie z szacunkami nie zmienił stóp procentowych, a prezeska Bullock dodała, że obniżka nie była dzisiaj rozważana. Rynek nastawia się na to, że RBA będzie chciał przeczekać niepewność związaną z zamieszaniem wokół ceł, ale i też ocenić dane CPI za I kwartał, jakie spłyną pod koniec kwietnia. Para AUDUSD nie notuje dzisiaj większych zmian. Najsilniejsze są dzisiaj korony skandynawskie, zyskuje też jen po lepszych danych Tankan za I kwartał dla japońskiego przemysłu, a najsłabiej pośród G-10 wypadają dolar nowozelandzki i kanadyjski. EURUSD pozostaje wokół poziomu 1,08 czekając na finalne dane PMI dla przemysłu za marzec. Poza tym w kalendarzu mamy jeszcze szacunki dla marcowej inflacji w strefie euro (godz. 11:00), oraz marcowe dane PMI i ISM dla przemysłu z USA (godz. 15:45 i 16:00), oraz odczyt JOLTS z rynku pracy (również godz. 16:00).

EURUSD bez większych zmian po danych z Europy

Indeks PMI dla przemysłu w strefie euro wypadł na poziomie 48,6 pkt. w marcu wobec 48,7 pkt. we wstępnych prognozach. Z kolei szacowana inflacja HICP za marzec to 2,2 proc. r/r, ale odczyt bazowy wypadł na poziomie 2,4 proc. r/r wobec szacowanych 2,5 proc. r/r. Teoretycznie to dane mogące podbijać scenariusz spadkowy na EUR, ale tak się nie dzieje. Para EURUSD pozostaje stabilna ponad poziomem 1,08, a analiza techniczna podpowiada wręcz, że bardziej prawdopodobny jest scenariusz lekkich zwyżek. Na rynkach widać jednak ogromną niepewność przed jutrzejszymi informacjami o cłach zwrotnych od Trumpa.

Foto: DM BOŚ

Wykres dzienny EURUSD