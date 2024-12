Sytuacja na rynkach 5 grudnia - wyraźny optymizm wokół kryptowalut

W efekcie branża liczy na znacznie bardziej przychylne spojrzenie na nowe projekty, a dążenie do deregulacji widoczne w działaniach podejmowanych przez prezydenta-elekta, może być szansą do dynamicznego rozwoju tego rynku. Atkins formalnie obejmie urząd w drugiej połowie stycznia, ale rynek krypto pozytywnie reaguje już teraz. Notowania bitcoina wybiły barierę 100 tys.. USD z którą męczyły się przez kilka ostatnich dni.

Na tradycyjnym rynku walut uwagę zwraca cofnięcie się dolara na szerokim rynku. Co ciekawe ma to miejsce po tym, jak Jerome Powell przyznał wczoraj, że niezła sytuacja gospodarcza pozwala FED na wyhamowanie z tempem obniżek stóp procentowych. Tymczasem oczekiwania, co do grudniowego ruchu o 25 punktów baz. to obecnie 72 proc. prawdopodobieństwa, a do końca 2025 r. mamy już wycenę -84 punkty baz. Wpływ na to mogłoby mieć wczorajsze słabsze dane PMI/ISM dla usług. Jutro poznamy kluczowe dane Departamentu Pracy, ale widać już, że rynek szuka pretekstów do osłabienia dolara i może być nim ponowny wzrost oczekiwań, co do skali cięć stóp w 2025 r.

Na parze EURUSD wczorajsze przegrane przez premiera Barniera głosowanie nad wotum zaufania we francuskim parlamencie przeszło w zasadzie bez echa. Rynek spekuluje, że prezydent Macron będzie chciał narzucić przez kilka miesięcy rząd technokratów. W efekcie EURUSD coraz wyraźniej stabilizuje się ponad poziomem 1,05. W gronie najsilniejszych walut są dzisiaj wczorajsi outsiderzy, czyli waluty Antypodów. Wsparciem dla AUD okazały się lepsze dane o bilansie handlowym Australii - nadwyżka wzrosła w październiku do 5,95 mld AUD.

W kalendarzu mamy dzisiaj dane z USA - indeks zwolnień Challengera, bilans handlowy i cotygodniowe bezrobocie.

Bariera 100 tys. USD na bitcoinie została połamana

Notowania kontraktów na BTC wybiły się z impetem ponad kluczowy poziom 100 tys. USD na fali informacji o nominacji Paula Atkinsa na nowego szefa amerykańskiego nadzoru. Był on na tzw. giełdzie nazwisk, więc nie powinno być to nadmierne zaskoczenie, ale widać, że rynki szukają pretekstów dla rozegrania mocniejszej fali wzrostowej i zaksięgowania sporych zysków do końca roku. Teoretycznie można teraz oczekiwać jeszcze większych napływów do funduszy ETF i dalszego podbijania wyceny BTC. Ale analiza techniczna ostrzega przed słabym fundamentem tego ruchu - na dziennych wskaźnikach nie mamy nowych maksimów potwierdzających trend wzrostowy.