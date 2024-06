Czy dzisiaj będzie podobnie? W ostatnich kilkunastu dniach złoty zachowuje się najlepiej spośród walut naszego regionu CEE3 - jego odreagowanie po słabości widocznej w pierwszej połowie czerwca było znaczące. Czy są ku temu powody? Fundamentalnie nic nowego się nie pojawiło - narracja RPP wobec stóp procentowych jest ogólnie znana. Tymczasem perspektywy dla globalnych rynków są niepewne - FED może uparcie odwlekać termin pierwszej obniżki stóp procentowych, a do gry wkracza też polityka. Już za chwilę wybory we Francji (do drugiej tury, jaka będzie mieć miejsce 7 lipca najpewniej będzie nerwowo), a dzisiejsza debata telewizyjna w USA pomiędzy Bidenem, a Trumpem, tak naprawdę zainicjuje gorący okres kampanii wyborczej przed listopadowymi wyborami prezydenckimi. W efekcie okres września i października będzie upływał pod znakiem znacznie większej zmienności, niż zawsze. Czy będzie to dobry okres, aby angażować się mocniej w bardziej ryzykowne aktywa? Niekoniecznie. A co w wakacje? Wiele będzie zależeć od rozwoju wypadków we Francji po 7 lipca, a także danych makro z USA w pierwszej połowie przyszłego miesiąca. Sytuacja w której mamy rząd mniejszościowy populistów od Le Pen może być już uwzględniona przez rynki, a dane z USA pokażą, czy rynki słusznie dają jeszcze jakieś szanse na cięcie stóp przez FED we wrześniu. Jeżeli rynki będą nadal oczekiwały takiego ruchu ze strony Rezerwy Federalnej to może być to ostatni okres na rozegranie rajdu ryzyka na rynkach przed jesiennym zamieszaniem. Wtedy złoty mógłby zyskać - zwłaszcza w relacji USDPLN. Tyle, że biorąc pod uwagę narrację płynącą w ostatnich tygodniach od przedstawicieli FED, to takie myślenie może być życzeniowe.

W krótkiej perspektywie ryzyko kontynuacji osłabienia złotego ze środy jest duże, biorąc pod uwagę możliwą presję spadkową na EURUSD. Dzisiaj w kalendarzu uwagę może zwrócić decyzja Banku Czech o godz. 14:30. Spodziewana jest obniżka stóp procentowych o 25 punktów baz. do 5,00 proc., co może rzutować na słabość czeskiej korony.

Wykres dzienny EURPLN DM BOŚ

Wykres dzienny USDPLN DM BOŚ



Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ