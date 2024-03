Sytuacja na rynkach 5 marca - lekkie podbicie dolara

Wpływ na to może mieć lekka korekta na rynkach akcji - wczoraj indeksy na Wall Street lekko spadły, dzisiaj gorzej wypadła Azja (słabsze PMI w Chinach) i lekko koryguje się też Europa. Poniedziałek nie przyniósł żadnych istotnych publikacji w kalendarzu. Dzisiaj rano agencje cytują słowa Raphaela Bostica z FED, który dał do zrozumienia, że FED powinien być ostrożny z decyzjami o obniżkach stóp procentowych. Jego zdaniem pierwsze cięcie byłoby możliwe dopiero w III kwartale, a w tym roku optymalne byłyby tylko dwie obniżki. Jednocześnie stwierdził, że rozpoczęcie luzowania nie powinno być tożsame z tym, że stopy będą obniżane na każdym posiedzeniu.

Dzisiaj mamy w USA tak zwany Super-Wtorek (Super-Tuesday), co oznacza kluczowe prawybory w wielu stanach, które w zasadzie powinny wyłonić ostatecznego kandydata na prezydenta po stronie Demokratów i Republikanów na jesienne wybory. Z tym, że u Demokratów sprawa jest oczywista - Joe Biden, a u Republikanów też. Prowadzi Donald Trump i to się nie zmieni, chociaż politycy GOP nie rezygnują z Nikki Haley, która mogłaby zostać "wykorzystana" w sytuacji, kiedy Trump ostatecznie nie mógłby jednak kandydować. Tym samym dla rynków finansowych dzisiejszy Super-Wtorek wiele nie wniesie.

W kalendarzu ważniejsze będą dane dotyczące finalnych odczytów indeksów PMI/ISM w usługach. Te ze strefy euro są już za nami -.wynik 50,2 pkt. jest ciut lepszy od pierwszych szacunków na poziomie 50,0 pkt.. Przed nami jeszcze dane z Wielkiej Brytanii (godz. 10:30), oraz USA (ISM o godz. 16:00). W piątek słabszy ISM w przemyśle dał pretekst do ruchu na obligacjach, czy dzisiaj będzie podobnie? Pośrednio wpływ ma tu też wątek problemów regionalnego banku NY Bancorp, gdyż część inwestorów może uważać, że przyspieszy to luzowanie polityki przez FED (chociaż decydenci już od pewnego czasu bagatelizują ten wątek). Ważniejsze tematy w kalendarzu na ten tydzień są dopiero przed nami - w środę po południu zeznania Powella w Kongresie, w czwartek posiedzenie EBC, a w piątek dane Departamentu Pracy USA.

We wtorek dolar lekko zyskuje na szerokim rynku, ale zmiany nie są duże. Najsłabsze są waluty Antypodów - tu zmiana sięga 0,3-0,4 proc. Najbardziej stabilnie wypadają euro i jen. Lekka korekta pojawiła się na bitcoinie, chociaż ethereum kontynuuje wzrosty. Cofnięcie na FBTC może bardziej wynikać z czynników technicznych - dotarliśmy do okolic historycznego szczytu z jesieni 2021 r., a nawet go nieznacznie naruszyliśmy (69553 USD).

EURUSD - dalej w konsolidacji

Poniedziałkowa biała świeca jest dzisiaj częściowo wymazana. To sygnał, że notowania nie ruszą na kluczowy opór przy 1,0887, bez mocniejszego impulsu. Dzisiejsze ISM dla usług będą ważne, ale mogą nie wystarczyć. Bardziej cenotwórcze mogą być jutrzejsze informacje z USA - dane ADP i JOLTS z rynku pracy, oraz zeznania szefa FED w Kongresie. Rynek obligacji sygnalizuje raczej słabość dolara, ale kluczowe będzie zakończenie obserwowanej od wczoraj korekty na Wall Street i powrót indeksów giełdowych do zwyżek.