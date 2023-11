Sytuacja na rynkach 29 listopada - gołębi FED, jastrzębi RBNZ...

Jak zwykle wiele będzie zależeć od danych, tymczasem w krótkim terminie kluczowe może okazać się posiedzenie FED 13 grudnia, chociażby dlatego, że przy okazji poznamy nowe projekcje makro i ankietę przeprowadzaną wśród członków FED odnośnie kształtowania się stóp procentowych. Można odnieść wrażenie, że rynki traktują wypowiedzi członków FED dość wybiórczo - wczoraj poza Wallerem przemawiali też Williams i Goolsbee i nie wybrzmieli jakoś szczególnie "gołębio".

W środę rano dolar nie jest słaby na szerokim rynku, raczej układ wypada mieszanie. Najsilniejszy w zestawieniach jest dolar nowozelandzki, którego wsparły informacje z posiedzenia RBNZ. Stopy nie zostały podniesione (5,50 proc.), ale komentarz był wyraźnie "jastrzębi". Decydenci dali do zrozumienia, że nie zawahają się przed kolejną podwyżką stóp, gdyż presja inflacyjna jest silniejsza, niż zakładano. Lekko w górę zostały podniesione projekcje OCR (dla ścieżki stóp) na lata 2024-25. W gronie silnych walut są też dzisiaj frank i jen - tą tendencję widać już od kilku dni. Najsłabiej wypadają korony skandynawskie i dolar australijski. Stabilne są euro i funt. Dzisiaj rano poznaliśmy wstępne dane o inflacji w Hiszpanii - ta w listopadzie miała odbić, ale spadła (3,2 proc. r/r), co może podbić oczekiwania, co do pierwszej obniżki stóp przez ECB.

Dzisiaj w kalendarzu poznamy jeszcze szacunkowe dane o inflacji w Niemczech, a wcześniej dane Komisji Europejskiej o koniunkturze w strefie euro. Z kolei z USA mamy finalny odczyt PKB za III kwartał.

EURUSD - nie tylko FED się liczy

Opublikowane dzisiaj niskie odczyty inflacji CPI z Hiszpanii mogą wskazywać, że "jastrzębie" wypowiedzi niektórych członków Europejskiego Banku Centralnego nie mają pokrycia w faktach i rynek powinien nastawić się na to, że ECB obniży stopy procentowe zanim dokona tego FED. Obecnie z blisko 49 proc. prawdopodobieństwem rynek wycenia cięcie stóp w strefie euro już 11 kwietnia 2024 r., podczas kiedy dla FED wskazania są na 1 maja. Dzisiaj poznamy jeszcze szacunki inflacji z Niemiec. Tymczasem opublikowane przez Komisję Europejską wskaźniki koniunktury za listopad wypadły nieco lepiej, choć nie tak dobrze, biorąc pod uwagę chociażby wcześniejsze wskazania z indeksów PMI.