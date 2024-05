Solidny początek roku Grupy PZU. Ale problem w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Inaczej wygląda to jednak w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych. - Zarówno w przypadku ubezpieczeń OC, jak i AC, rynek nie wykazuje skłonności do znaczących ruchów cenowych w górę. Zmienia się struktura wzrostu wartości odszkodowań – po kilku latach wysokiej inflacji kosztów, dziś obserwujemy dodatkowo zauważalnie rosnącą częstość szkód. Prowadzi to do pogarszania się rentowności w grupie produktów komunikacyjnych. Szczególnie jest to widoczne w przypadku ubezpieczeń OC, gdzie w 2023 r. na całym polskim rynku zanotowano pierwszą od 2016 r. stratę na poziomie wyniku technicznego – mówi Tomasz Kulik.

Przychody PZU z ubezpieczeń na życie w Polsce w pierwszym kwartale 2024 r. wzrosły o 6,8 proc. r/r - do ok. 2,1 mld zł. Przychody z ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych, które odpowiadały za ponad 90 proc. całej sprzedaży ubezpieczeń na życie, wyniosły w tym czasie 1,9 mld zł, co oznacza wzrost o 5,9 proc. r/r. – Wzrost przychodów z ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych nastąpił dzięki pozyskaniu nowych klientów, ale był też efektem cyklicznej retaryfikacji portfela, związanej z rosnącymi kosztami usług medycznych. Na poprawę rentowności segmentu wpłynęła niższa śmiertelność i spadek szkodowości w porównaniu do tego samego okresu 2023 r. – komentuje Jarosław Mastalerz, p.o. prezesa PZU Życie. - Dużym wyzwaniem dla PZU Życie pozostaje natomiast dotarcie do klienta indywidualnego, którego potrzeby są bardzo zróżnicowane. Chodzi przede wszystkim o ochronę bliskich oraz ubezpieczenia zdrowotne, które nabierają szczególnego znaczenia w kontekście postpandemicznego długu zdrowotnego – dodaje.

Sprzedaż polis poprzez banki przyniosła 434 mln zł, co oznacza wzrost o 40 proc. w ujęciu rocznym. Poprawa w tym obszarze to m.in. efekt zwiększenia sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z pożyczkami i kredytami hipotecznymi.

Liczba umów zdrowotnych w Grupie PZU na koniec marca 2024 r. przekroczyła 3,4 mln (wzrost o 4,6 proc. r/r), a przychody całego filaru zdrowia wyniosły ponad 469 mln zł i były wyższe o 20,2 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Złożył się na to dynamiczny wzrost przychodów generowanych przez placówki w sieci PZU Zdrowie oraz przychodów z ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów.

Aktywa klientów zewnętrznych (spoza Grupy PZU) w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI wzrosły w I kw. 2024 r. o 35,3 proc. r/r – do 56,9 mld zł. Aktywa klientów zewnętrznych zarządzane przez samo TFI PZU wzrosły w tym okresie o 38 proc. r/r - do 28,7 mld zł. TFI PZU zarządza aktywami PPK o wartości 5,2 mld zł (wzrost o 80 proc. r/r), co przekłada się na ponad 21-proc. udział w rynku PPK.