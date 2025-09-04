Neptis planuje zmianę nazwy na Yanosik oraz podział akcji

Podczas środowej sesji na akcjach spółki Neptis dominował popyt. Po południu kurs rósł o prawie 2 proc. do 138 zł. To oznacza niemal 140 mln zł kapitalizacji. W grudniu zeszłego roku spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny giełdy. Teraz planuje zmianę nazwy i podział akcji.

– W najbliższych planach mamy przeprowadzenie splitu akcji, którego celem jest zwiększenie ich dostępności dla szerszego grona inwestorów. Dostrzegamy także, że wielu inwestorów nie utożsamia Neptisu z Yanosikiem, dlatego kolejnym takim krokiem będzie zmiana nazwy na Yanosik – informuje prezes Neptisu, Adam Tychmanowicz.