Neptis planuje zmianę nazwy na Yanosik oraz podział akcji

Podczas środowej sesji na akcjach spółki Neptis dominował popyt. Po południu kurs rósł o prawie 2 proc. do 138 zł. To oznacza niemal 140 mln zł kapitalizacji. W grudniu zeszłego roku spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny giełdy. Teraz planuje zmianę nazwy i podział akcji.
– W najbliższych planach mamy przeprowadzenie splitu akcji, którego celem jest zwiększenie ich dostępności dla szerszego grona inwestorów. Dostrzegamy także, że wielu inwestorów nie utożsamia Neptisu z Yanosikiem, dlatego kolejnym takim krokiem będzie zmiana nazwy na Yanosik – informuje prezes Neptisu, Adam Tychmanowicz.
Budujemy platformę, która staje się sercem cyfrowej gospodarki w Europie Środkowo -Wschodniej. Wyniki za drugi kwartał potwierdzają skuteczności tej strategii - mówi Jakub Dwernicki, prezes giełdowych spółek cyber_Folks i Shoper.
Informatyczna grupa miała udane pierwsze półrocze. Kolejne też zapowiada się dobrze. Portfel zamówień na 2025 r. wynosi 13,5 mld zł. Jest o jedną dziesiątą wyższy niż rok temu. Uwagę zwraca wzrost rentowności biznesu.
Neptis, właściciel aplikacji Yanosik, w I półroczu trzykrotnie zwiększył zysk operacyjny. W planach jest zmiana nazwy firmy i split akcji.
Choć amerykański sąd federalny osłabił dominującą pozycję koncernu Google, nie zostanie on zmuszony do podziału ani do odsprzedaży przeglądarki Chrome. Kurs akcji giganta eksplodował.
Obie spółki pokazały solidne wyniki. Zarządy zasygnalizowały, że kolejne kwartały zapowiadają się dobrze. W Vercomie uwagę zwraca też skup akcji – po cenie o 21 proc. powyżej obecnej rynkowej.
Byli wrogowie zwarli szyki aby walczyć z Agencją Rozwoju Przemysłu o prawa mniejszościowych akcjonariuszy grupy Hawe.