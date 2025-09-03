Marek Panek, wiceprezes Asseco Poland
Asseco Poland, największa krajowa spółka informatyczna, opublikowała dziś po sesji raport za I półrocze 2025 r. Wypracowała w tym okresie 282 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. To o 20 proc. więcej niż rok temu.
Mocna poprawa wyników i rosnąca dywidenda wspierają notowania akcji. – Mocno wierzę w Asseco. Moje akcje nie są na sprzedaż – zadeklarował prezes Adam Góral.
W samym II kwartale przychody grupy Asseco wyniosły 4,46 mld zł. To o prawie 8 proc. więcej rok do roku. Przychody są zbliżone do średniej prognozy analityków. Podobnie jak EBITDA i zysk operacyjny. Natomiast na poziomie netto jest miłe zaskoczenie: zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wynosi 145,9 mln zł. Jest o 33 proc. wyższy rok do roku oraz o prawie 11 proc. od oczekiwań analityków.
W całym I półroczu 2025 r. grupa Asseco wypracowała 9 mld zł przychodów ze sprzedaży, z czego ponad 7,1 mld zł stanowiła sprzedaż własnych produktów i usług informatycznych. Zysk operacyjny był o 13 proc. wyższy niż w porównywalnym okresie 2024 r. i wyniósł 928 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 282 mln zł. To o prawie 20 proc. więcej niż rok temu.
Skonsolidowany portfel zamówień Asseco Poland na rok 2025, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 13,5 mld zł. W kursach zmiennych urósł o 9 proc., a w kursach stałych – w jakich został przeliczony backlog na 2024 rok – o 10 proc.
- To było bardzo dobre półrocze dla Asseco. Nasza geograficzna, produktowa i sektorowa dywersyfikacja biznesu oraz silny popyt na rozwiązania cyfrowe pozwalają nam się stale rozwijać. Nasze przychody urosły w tym czasie o 8 proc., a zysk operacyjny o 13 proc., czyli wyższa była również nasza rentowność operacyjna. Systematycznie budujemy backlog, co pozwala nam z optymizmem patrzeć na II półrocze 2025 roku we wszystkich segmentach naszej działalności - komentuje Karolina Rzońca-Bajorek, wiceprezes i CFO Asseco Poland.
Asseco Poland jest największą polską spółką IT. Wycena Asseco na GPW wynosi obecnie 14,9 mld zł. W tym roku w akcjonariacie pojawił się inwestor branżowy – TSS Europe. To dało impuls do wzrostu wyceny na giełdzie.
Realizacja umowy sprzedaży jest uzależniona od uzyskania wymaganych zgód w wielu krajach, w których działają spółki z grupy Asseco i TSS.
- To proces złożony, dodatkowo wydłużany przez okres wakacyjny, kiedy tempo pracy wielu urzędów jest wolniejsze lub występują przerwy w działalności. Obie strony aktywnie realizują działania, na które mają wpływ, aby sfinalizować transakcję możliwie jak najszybciej, jednak ostateczny termin jej zamknięcia zależy od decyzji odpowiednich instytucji i może ulec przesunięciu w czasie. W takim przypadku nie widzimy przeszkód związanych przedłużającym się okresem obowiązywania umów do czasu uzyskania wszystkich wymaganych zgód – podkreśla Marek Panek, wiceprezes Asseco Poland.
