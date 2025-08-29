Notowania spółki Text (dawny LiveChat) rozpoczęły piątkową sesję od mocnej przeceny. Po godz. 10 akcje tanieją o prawie 8 proc. do 51,2 zł. Przecenie towarzyszy wysoki wolumen obrotu. Jego wartość do rana przekroczyła już 9 mln zł. Jest wyższa niż obrót na takich blue chips jak PZU, Cyfrowy Polsat czy LPP.

Jakie wyniki ma Text w I kwartale 2025/2026

Grupa Text w I kwartale roku 2025/2026 miała 31 mln zł zysku netto (-29 proc. rok do roku), podczas gdy analitycy zakładali średnio ponad 34 mln zł. Odchylenie in minus (rzędu 5 proc.) widać też na poziomie EBITDA i wyniku operacyjnego. EBITDA rok do roku spadła o jedną piątą do 41,6 mln zł, a zysk operacyjny o jedną czwartą do 35,2 mln zł. Przychody wyniosły 84,8 mln zł (-2 proc. rok do roku), a rynek zakładał 83 mln zł.

Osiągnięte wyniki to głównie efekt sprzedaży kluczowych produktów spółki: LiveChat, ChatBot i HelpDesk. Spółka podała, że MRR (monthly recurring revenue) na koniec czerwca 2025 r. wyniosła 7,17 mln dol. Oznacza to wzrost o 1,4 proc. w stosunku do stanu sprzed roku i wzrost o 0,7 proc. wobec 31 marca 2025 r. Wartość ta uwzględnia stałe opłaty abonamentowe. Zarząd zasygnalizował, że Text w przyszłości do MRR będzie zaliczać też płatności za pakiety interakcji lub pakiety związane z tzw. zużyciem opłacone z góry. Dlatego analizując sytuację biznesową spółki, warto wziąć pod uwagę również płatności otrzymane, które Text raportuje za dany kwartał w walucie ich uzyskania (czyli dol.). W I kwartale 2025/26 roku finansowego wyniosły one 21,83 mln dol., co oznacza spadek o 3,5 proc. rok do roku.

Jakie będą wyniki kolejnych okresów? Zarząd nie podaje prognoz, natomiast wiele wskazuje, że trendy rynkowe pozostają niezmienne. Od początku kwartału do teraz wskaźnik MRR zanotował niewielki spadek (utrzymując się na wyższym poziomie niż przed rokiem). Z raportu możemy też wyczytać, że w lipcu zanotowano najwyższy poziom płatności otrzymanych od roku, co wiąże się głównie z wyższym udziałem płatności rocznych niż w poprzednich miesiącach. Zarząd zaznacza jednak, że pozyskiwanie nowych klientów pozostaje utrudnione w związku z trudną sytuacją gospodarczą na głównych rynkach (co wpływa negatywnie na churn, czyli wskaźnik rezygnacji) i zmianach związanych z wyszukiwaniem treści w internecie.