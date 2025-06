Czwarty Wiedźmin. CD Projekt odsłania karty

Choć demo zaprezentowane zostało na konsoli PlayStation 5, przedstawione w nim technologie będą wspierane na wszystkich platformach, na które trafi „Wiedźmin 4”.

Kiedy premiera czwartego Wiedźmina

- CD Projekt to jedno z najlepszych studiów tworzących gry z otwartym światem i jesteśmy wdzięczni, że współpracują z nami nad rozwojem Unreal Engine przy okazji Wiedźmina 4. To idealny partner do opracowywania nowych funkcji służących do budowania otwartych światów, które będziemy mogli udostępnić wszystkim twórcom korzystającym z Unreal Engine – skomentował Tim Sweeney, CEO Epic Games.

Czytaj więcej Technologie CD Projekt chce wypłacić sto milionów Producent gier zamierza po raz siódmy w swojej historii wypłacić dywidendę. Na horyzoncie jest też skup akcji.

Polskie studio pracuje równolegle nad kilkoma grami. „Wiedźmin 4” pod koniec zeszłego roku wszedł w fazę pełnoskalowej produkcji. Pierwszy zwiastun, zaprezentowany podczas gali The Game Awards 2024 w Los Angeles w grudniu 2024 r., cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i zebrał w zdecydowanej większości pozytywne opinie. Termin premiery gry nie został jeszcze ujawniony. Natomiast wiadomo już, że gra nie pojawi się przed końcem 2026 r.

Gra „Wiedźmin” stała się dla polskiego studia przepustką do światowej elity w branży gier. W szczególności trzecia część, której 10-lecie premiery przypada w tym roku. CD Projekt sprzedał od premiery już 60 mln kopii „Wiedźmina 3”, który wygenerował 2,4 mld zł przychodów.

Rok 2024 r. był dla CD Projektu udany. Spółka chce wypłacić akcjonariuszom prawie 100 mln zł dywidendy, czyli 1 zł na akcję. Zarząd zarekomendował wyznaczenie 30 czerwca jako dnia przyznania prawa do dywidendy, a 9 lipca jako dnia jej wypłaty.