CD Projekt pod ostrzałem. Co dalej z kursem?

Producent gier pozytywnie zaskoczył wynikami za 2024 r. Pretekstem do realizacji zysków stała się jednak informacja o terminie premiery czwartej części „Wiedźmina”. Odbędzie się po 2026 r. Co to oznacza to dla studia i jego wyników?