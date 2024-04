CI Games tanieje po wynikach

Podczas czwartkowej sesji notowania CI Games spadają. Po południu akcje kosztują 1,58 zł, co oznacza prawie 5-proc. przecenę. Wyprzedaży towarzyszy wysoki obrót. Jego wartość od rana przekroczyła 1 mln zł. Spółka opublikowała raport roczny, który pokazuje jak radziła sobie zeszłoroczna premiera, czyli druga część „Lord of the Fallen”.

Zyski poniżej oczekiwań

W samym IV kwartale 2023 r. wyniki studia są niższe od prognoz analityków - szczególnie na poziomie zysku operacyjnego oraz netto. W całym 2023 r. spółka miała prawie 245 mln zł skonsolidowanych przychodów. To czterokrotny wzrost wobec 2022 r. i zarazem rekord w historii grupy. Zysk brutto wyniósł 26,3 mln zł, a zysk netto 14,5 mln zł. Koszty wytworzenia sprzedanych usług wyniosły 81,2 mln zł i były powyżej oczekiwań analityków.

83 proc. przychodów ze sprzedaży za 2023 r. wygenerowała gra „Lords of the Fallen”, która w wersji na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S, zadebiutowała 13 października 2023 r.

- Od premiery do 31 grudnia sprzedaż Lords of the Fallen wyniosła ok. 1,3 mln sztuk. To niewątpliwy sukces i solidny wynik, który pozwala nam planować dalszy rozwój tej marki. Chcemy, aby jej kolejne odsłony przyciągnęły jeszcze większą liczbę graczy - komentuje prezes i akcjonariusz studia, Marek Tymiński.

Jakie są plany CI Games?

Zarząd poinformował, że obecnie wewnętrzne studia CI Games pracują nad nowymi projektami, których premiery planowane są na 2025 i 2026 r. Pierwszy to „Project Survive” tworzony przez Underdog. Drugi to „Project 3”, za który odpowiada Hexworks.