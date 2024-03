Ailleron: Software Mind kupił amerykańską spółkę Prosoft LCC

"Akwizycja number8 jest elementem konsekwentnie realizowanej strategii dynamicznego rozwoju Software Mind zarówno organicznego, jak i przez inwestycje. Głównym celem obecnego przejęcia jest umocnienie pozycji spółki na rynku amerykańskim. W Software Mind jesteśmy pod dużym wrażeniem zakresu umiejętności, szerokiego doświadczenia i wiedzy specjalistów z 'number8'. Włączenie ich do naszego globalnego zespołu dodatkowo dywersyfikuje ofertę Grupy poszerzając ją nie tylko z punktu widzenia naszej oferty nearshore'ingowej, ale również pod kątem zapewnienia lokalnego wsparcia dla klientów w obu Amerykach. Oprócz wzmocnienia naszego globalnego zespołu, to przejęcie zwiększa udział przychodów Software Mind z rynku amerykańskiego do blisko 50%, co przekłada się również na skokowy wzrost biznesu Grupy Ailleron" - powiedział CEO Software Mind Grzegorz Młynarczyk, cytowany w komunikacie.

Nabycie praw udziałowych w Prosoft LLC przez Software Mind Inc., w tym przejście wszelkich związanych z nimi praw i korzyści, nastąpiło z chwilą zawarcia umowy i zapłaty ceny za udziały, podano.

"Przejęcie to dla nas nie tylko możliwość dywersyfikacji biznesu, ale także szansa na wzmocnienie naszych kompetencji w istniejących obszarach i rynkach. Dzięki temu krokowi poszerzamy nasze możliwości i zwiększamy wartość, jaką dostarczamy naszym klientom i partnerom biznesowym. Jestem przekonany, że nasze zaangażowanie przyniesie zarówno Software Mind, jak i 'number8' wiele korzyści" - dodał CEO Ailleron Rafał Styczeń.

Według umowy, cena, jaką Software Mind zapłacił za udziały wyniosła około 40,6 mln USD i może ulec powiększeniu z uwagi na earn-out płatny przez Software Mind warunkowo, którego wystąpienie i wysokość zależy od wyników finansowych Prosoft LLC za 2024 rok, z tym, że nie może przekroczyć kwoty 8,5 mln USD.

Bank BNP Paribas udzielił Software Mind kredytu inwestycyjnego w kwocie 150 mln zł. Transakcja przejęcia "number8" została sfinansowana w części ze środków własnych Software Mind oraz w części z udzielonego przez bank kredytu, którego pozostała część zostanie wykorzystana na dalszy rozwój operacyjny i strategiczny Grupy Software Mind.