Zarząd podjął dziś uchwałę w sprawie rozpoczęcia działań mających na celu zmianę rynku notowań. Zamierza w najbliższym czasie zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie w tej sprawie. Podkreśla, że przejście na rynek regulowany jest elementem realizacji długoterminowej strategii spółki. W grudniu 2023 r. zadebiutowała ona na NewConnect, sprzedając akcje w ramach oferty publicznej po cenie wynoszącej 39 zł. Taki był też kurs odniesienia na pierwszą sesję. Na jej finiszu akcje wyceniono znacząco wyżej, na 63 zł. Obecnie notowania oscylują w okolicach 55-56 zł (dziś kurs rośnie o niespełna 1 proc.), co implikuje wycenę całej spółki na poziomie ponad 100 mln zł. To z nawiązką wystarcza żeby przeskoczyć na rynek główny (wymagane minimum to 12 mln euro).

W kwietniu i czerwcu firma z sukcesem przeprowadziła dwie oferty publiczne, które objęły 220 000 akcji serii B i 180 000 walorów serii C (cena emisyjna wynosiła 39 zł). W wyniku wspomnianych emisji pozyskała 15,6 mln zł.

QNA Technology działa w obszarze syntezy kropek kwantowych, półprzewodnika wykorzystywanego m.in. do produkcji wyświetlaczy. Długoterminowym strategicznym celem spółki jest osiągnięcie pozycji jednego ze światowych liderów w zakresie syntezy kropek kwantowych oraz formulacji tuszów zawierających kropki kwantowe. Długoterminowa, tj. wykraczająca poza 2025 rok strategia zakłada dalszy rozwój w zakresie zwiększenia skali biznesu poprzez budowę linii produkcyjnej oraz dalsze rozszerzenie działalności na rynkach światowych, w szczególności w Azji.