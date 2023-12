Mocny debiut QNA Technology na NewConnect

Na rynku NewConnect w czwartek pojawiła się innowacyjna spółka QNA Technology, pionier w syntezie niebieskich kropek kwantowych, półprzewodnika wykorzystywanego do rozwoju nowych generacji wyświetlaczy. Na otwarciu notowań akcje skoczyły w górę o 24 proc., do 48 zł. Po godzinie 16 kosztowały już 65 zł, co oznaczało wzrost niemal o 67 proc.

Reklama

Artur Podhorodecki, prezes QNA Technology M. Stelmach

Wejście wrocławskiej spółki na giełdę poprzedziły dwie oferty publiczne, w wyniku których pozyskała ponad 15,5 mln zł, sprzedając walory po 39 zł. QNA Technology w III kwartale 2023 r. sprzedała produkty za 100 tys. zł, swoją działalność finansuje z 9,5 mln zł dotacji oraz 30 mln zł pozyskanych od inwestorów z funduszy VC, prywatnych inwestorów i aniołów biznesu. – Te środki umożliwią nam budowę eksperymentalnej linii pilotażowej do syntezy niebieskich kropek kwantowych, budowa zakończy się jeszcze w tym roku – mówi Mateusz Bański, członek zarządu QNA Technology.

M. Stelmach

Firma działa na perspektywicznym rynku wyświetlaczy wartym 150 mld dol., sprzedała już pierwsze rozwiązania do działów B+R producentów sprzętu. Na bazie jej kropek kwantowych partnerzy z Niemiec, Chin i Japonii wykonali prototypowe diody elektroluminescencyjne. Niebieskie kropki kwantowe nie są jeszcze dostępne na rynku, ich rozwojem zajmują się jeszcze jedynie trzy firmy, z Chin, Korei i USA.