Prezes QNA Technology: Kropki kwantowe otwierają nam drzwi do korporacji na całym świecie

Mamy ambicje stać się globalnym producentem całej gamy nanomateriałów półprzewodnikowych na początek dla branży wyświetlaczy, a później dla kolejnych rynków. Niebieskie kropki otwierają nam drzwi do korporacji na całym świecie ze względu na swój unikalny charakter. Nasz model biznesowy to przede wszystkim adaptacja produktu do potrzeb wynikających z technologii produkcji naszego klienta.

Jesteście start-upem z wrocławskiego parku technologicznego, ale pan jest naukowcem?

Tak, i bardzo mi to pomaga w relacjach z zagranicznymi klientami, ponieważ pierwszy kontakt niemal zawsze zachodzi przez działy B+R, gdzie wiedza techniczna bardzo uwiarygadnia i otwiera drzwi. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam na podejmowanie tak odważnych wyzwań, jak synteza niebieskich kropek kwantowych i dostrzeżenie ich potencjału w wielu obszarach aplikacyjnych. To odważne podejście otworzyło nam możliwości współpracy z dużymi międzynarodowymi korporacjami. Co ważne, zgodnie z naszą strategią opracowywana przez nas technologia i materiały są przyjazne dla środowiska, nie zawierają toksycznych metali ciężkich ani materiałów deficytowych oraz emitują bezpieczne dla oka światło niebieskie. Ogromną przewagą wobec klasycznych półprzewodników jest możliwość ich drukowania na różnego rodzaju podłożach, w tym przeźroczystych i elastycznych.

Na jak długo macie zabezpieczenie finansowe?

W trakcie pre-IPO w II kwartale bieżącego roku pozyskaliśmy ponad 15 mln zł, co pozwala nam na realizację założonych planów. Ale oczywiście, gdy osiągniemy założone cele dla ostatniej emisji, pojawi się potrzeba skalowania i finansowania wzrostu sprzedaży. Dlatego odpowiedź na pytanie, na jak długo wystarczą nam środki, którymi obecnie dysponujemy, jest trudna. Nie chciałbym podawać dokładnego terminu, ponieważ jest on zależny od wielu czynników, m.in. od szybkości postępów w obszarze komercjalizacji.

