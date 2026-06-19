Po ostatniej jastrzębiej konferencji FOMC rynek wycenia obecnie około 1,5 podwyżki stóp do końca roku. Jednocześnie czerwcowe projekcje Fed zakładają inflację PCE na poziomie 3,6 proc. w 2026 r. oraz 2,3 proc. w 2027 r. W 2027 r. możliwe są pozytywne zaskoczenia po stronie inflacji, czemu sprzyjać będzie wysoka baza porównawcza na rynku ropy z okresu marzec–czerwiec 2026 r. przy obecnej cenie baryłki poniżej 80 USD oraz utrzymującym się potencjale do dalszych spadków.

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Mimo solidnych fundamentów popytowych ceny złota pozostają dławione przez silnego dolara i wysokie rentowności amerykańskich obligacji, podobnie jak miało to miejsce w 2022 r. W drugiej połowie roku rynek powinien coraz mocniej koncentrować się na polityce monetarnej w 2027 r., a powrót do narracji zakładającej obniżki stóp procentowych mógłby uwolnić potencjał wzrostowy kruszcu.

Do tego czasu najbardziej prawdopodobnym scenariuszem pozostaje trend boczny w przedziale 4000–5400 USD za uncję, z potencjałem wybicia górą i kontynuacji długoterminowego trendu wzrostowego. Warunkiem realizacji tego scenariusza pozostaje utrzymanie kluczowego wsparcia na poziomie 4000 USD.