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Lumina Metals odniosła giełdowy sukces. Najtrudniejsze jednak przed nią

We wtorek 16 czerwca do obrotu na warszawskiej giełdzie weszły akcje spółki rozwijającej projekty wydobycia miedzi i srebra w Polsce. Jednak to zadanie będzie rozłożone na lata i tanim nie będzie. Póki co jednak popyt na akcje spółki w dniu debiutu było niezwykle wysoki.

Publikacja: 17.06.2026 06:00

W ciągu najbliższych pięciu lat Lumina Metals chce zainwestować w Polsce około 1 mld zł. Na zdjęciu

W ciągu najbliższych pięciu lat Lumina Metals chce zainwestować w Polsce około 1 mld zł. Na zdjęciu Jordan Pandoff, prezes firmy (z prawej), oraz Peter Portka, dyrektor finansowy. Fot. m. pstrągowska/gpw

Foto: parkiet.com

Bartłomiej Sawicki

Surowcowa spółka dotychczas była notowana na kanadyjskiej Toronto Stock Exchange. Firma  zadebiutowała tam pod koniec kwietnia.

Pierwsza rekomendacja dla akcji Lumina Metals autorstwa Michała Kozaka, analityka Trigon DM, z 15 czerwca zaleca „kupowanie” akcji spółki , z ceną docelową 16 dol. kanad. (41,89 zł). Dzień debiutu spółki przyniósł zaś wzrost kursu o blisko 55 proc. do ponad 46 zł za akcję. Do obrotu na GPW weszło ponad 109 mln akcji Lumina Metals. Głównym elementem budującym wycenę firmy są bogate złoża tych surowców w zachodniej Polsce (głównie flagowy projekt Nowa Sól oraz Sulmierzyce i Mozów). W ciągu najbliższych pięciu lat spółka chce zainwestować w Polsce około 1 mld zł. Dotychczasowe inwestycje Lumina Metals w Polsce przekroczyły 500 mln zł.

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