Surowcowa spółka dotychczas była notowana na kanadyjskiej Toronto Stock Exchange. Firma zadebiutowała tam pod koniec kwietnia.

Pierwsza rekomendacja dla akcji Lumina Metals autorstwa Michała Kozaka, analityka Trigon DM, z 15 czerwca zaleca „kupowanie” akcji spółki , z ceną docelową 16 dol. kanad. (41,89 zł). Dzień debiutu spółki przyniósł zaś wzrost kursu o blisko 55 proc. do ponad 46 zł za akcję. Do obrotu na GPW weszło ponad 109 mln akcji Lumina Metals. Głównym elementem budującym wycenę firmy są bogate złoża tych surowców w zachodniej Polsce (głównie flagowy projekt Nowa Sól oraz Sulmierzyce i Mozów). W ciągu najbliższych pięciu lat spółka chce zainwestować w Polsce około 1 mld zł. Dotychczasowe inwestycje Lumina Metals w Polsce przekroczyły 500 mln zł.