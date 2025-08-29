Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Orlen nie wyklucza prowadzenia poszukiwań na mniej rozwiniętych obszarach Norweskiego Szelfu Kontynentalnego cechujących się odpowiednio wysokim potencjałem. Fot. mpr
Notowania ropy naftowej i gazu ziemnego są obecnie niższe niż rok temu. Jeśli taka sytuacja utrzyma się w kolejnych miesiącach, to spółki zajmujące się ich wydobyciem mogą zanotować spadek marż na sprzedaży obu surowców.
Ostatnio kurs ropy gatunku Brent oscylował w pobliżu 67 dol. za baryłkę, podczas gdy rok temu przekraczał 78 dol. Jest też znacznie niższy od średniej ceny tego surowca w III kwartale ubiegłego roku wynoszącej 80,3 dol.
Orlen Upstream Polska stanie się właścicielem majątku wydobywczego, poszukiwawczego i magazynowego w zakresie ropy i gazu, należącego obecnie do płockiej spółki. Jego przeniesienie zaplanowano na III kwartał tego roku.
Magdalena Bartoś pożegnała się ze stanowiskiem wiceprezesa ds. finansowych, a Artur Osuchowski z funkcją członka zarządu ds. zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej. Powodów odwołania nie podano.
Dziś kluczowe inwestycje dotyczą biznesu detalicznego, w tym rozbudowy sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych. Planuje też rozszerzenie zakresu oferowanych usług, w tym w obszarze pozapaliwowym i płatności elektronicznych.
Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun w wywiadzie dla naszej redakcji zasygnalizował, że plan restrukturyzacji JSW powinien być wdrażany bardziej dynamicznie. JSW przekonuje, że robi wszystko co możliwe.
Do tej pory największe sukcesy grupa osiągnęła w sprzedaży i montażu paneli fotowoltaicznych. Poszerzyła ofertę i uruchomiła pierwsze projekty wielkoskalowe. W mniejszym stopniu zrealizowała cele dotyczące farm fotowoltaicznych i recyklingu paneli.
Wyższy zarobek niż oczekiwano ma przynieść zwłaszcza działalność rafineryjna. Z kolei zgodnie z założeniami powinny rosnąć wyniki w obszarach: wydobycia, energetyki i detalu. Koncern planuje również istotnie zwiększyć inwestycje.