Notowania ropy naftowej i gazu ziemnego są obecnie niższe niż rok temu. Jeśli taka sytuacja utrzyma się w kolejnych miesiącach, to spółki zajmujące się ich wydobyciem mogą zanotować spadek marż na sprzedaży obu surowców.

Ostatnio kurs ropy gatunku Brent oscylował w pobliżu 67 dol. za baryłkę, podczas gdy rok temu przekraczał 78 dol. Jest też znacznie niższy od średniej ceny tego surowca w III kwartale ubiegłego roku wynoszącej 80,3 dol.