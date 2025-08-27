W I połowie tego roku grupa kapitałowa Orlen osiągnęła na rynku niemieckim prawie 9,85 mld zł przychodów, co odpowiadało około 7,3 proc. jej łącznych wpływów. To więcej niż w całym ubiegłym roku, gdy nasz zachodni sąsiad miał 6,2-proc. udział w przychodach koncernu. Spółka szacuje, że w kolejnych okresach sprzedaż za Odrą będzie utrzymywała się na stabilnym poziomie.
„Orlen planuje dalszy rozwój działalności w Niemczech, skupiając się na segmencie detalicznym, z poszerzeniem usług o punkty ładowania samochodów elektrycznych. Tylko w tym roku liczba nowych punktów ładowania e-aut zwiększy się przynajmniej o 200” – informuje zespół prasowy spółki. Nowe punkty ładowania aut elektrycznych mają powstać w 30 atrakcyjnych lokalizacjach, w tym w centrach handlowych i marketach popularnych sieci. Tym samym do końca przyszłego roku ich liczba powinna się zwiększyć do ponad 460.
Orlen planuje również rozszerzenie zakresu oferowanych usług, szczególnie w obszarze pozapaliwowym, płatności elektronicznych i współpracy B2B. Równolegle zależny Orlen Deutschland prowadzi program modernizacji sklepów na stacjach paliw. „Jeśli chodzi o działalność detaliczną, zauważana jest ewolucja rynku w kierunku rozwoju paliw alternatywnych oraz odnawialnych i neutralnych emisyjnie źródeł energii. Orlen Deutschland podąża za tymi trendami, konsekwentnie poszerzając ofertę paliw alternatywnych i rozwijając sieć ładowania samochodów elektrycznych” – podaje płocka spółka.
Obecnie podstawowym biznesem grupy w Niemczech jest sprzedaż detaliczna paliw. Orlen Deutschland zarządza tam siecią ponad 600 stacji działających pod markami Star i Orlen. Poza ofertą paliwową klienci mogą korzystać również ze znanego w Polsce formatu gastronomicznego Stop Cafe oraz Star Connect.
Koncern na rynek niemiecki wysyła szereg produktów rafineryjnych i petrochemicznych. „To m.in. asfalty, benzyna, nafta, glikol, oleje (napędowe, bazowe, opałowe), nawozy, sól spożywcza i przemysłowa, parafiny, polichlorek winylu, ług sodowy czy płyny eksploatacyjne. Ponadto w Niemczech funkcjonuje spółka Orlen Supply & Trading, która handluje gazem rurociągowym, LNG oraz powiązanymi z nimi towarami” – wylicza giełdowa spółka. Zapewnia, że na bieżąco monitoruje sytuację, analizując możliwości dalszego rozwoju. Dziś dostrzega w Niemczech zarówno zagrożenia, jak i pozytywne sygnały. Do pierwszych zalicza stagnację gospodarczą, a do drugich możliwe uruchomienie zapowiadanych przez rząd federalny programów inwestycyjnych.
Wyższy zarobek niż oczekiwano ma przynieść zwłaszcza działalność rafineryjna. Z kolei zgodnie z założeniami powinny rosnąć wyniki w obszarach: wydobycia, energetyki i detalu. Koncern planuje również istotnie zwiększyć inwestycje.
