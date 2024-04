Pogarszająca się koniunktura nie pozbawiła JSW zysku. Firma zarobiła miliard

EBITDA Grupy Kapitałowej JSW w 2023 roku (bez zdarzeń jednorazowych) wyniosła ponad 4,5 mld zł. Z kolei przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 15,3 mld zł i były niższe o 24,1 proc. niż uzyskane w 2022 roku. To przede wszystkim efekt niższych średnich cen sprzedaży węgla, ale także niższego wolumenu sprzedanego węgla oraz spadku przychodów ze sprzedaży koksu i węglopochodnych.

- Mimo wielu trudności, 2023 rok zakończyliśmy zyskiem netto w wysokości 997,1 mln zł. Porównując rok do roku, jest to spadek o ponad 87 proc. Pamiętajmy jednak, że rok 2022 był rokiem absolutnie wyjątkowym dla naszego biznesu, w którym JSW zanotowała rekordowe wyniki finansowe wykorzystując nieprzewidywalny splot czynników windujących okresowo ceny węgla koksowego do niespotykanych wcześniej poziomów, niemożliwych do powtórzenia w stabilizujących się warunkach rynkowych – przypomina Paweł Rostkowski, p.o. prezesa zarządu JSW i dodaje: - Spółka będzie dążyć do poprawy wyników finansowych i skupiać się na adaptacji do zmieniającego się otoczenia rynkowego, aby zapewnić Grupie utrzymanie konkurencyjności w długiej perspektywie.

Średnia cena węgla koksowego i koksu wyniosła w omawianym okresie odpowiednio 1 124,52 zł za tonę (mniej o 25,6 proc. niż w 2022 roku) oraz 1 501,71 zł za tonę (mniej o 31,1 proc. niż w 2022 roku).

W 2023 roku zakłady wchodzące w skład Grupy Kapitałowej JSW wyprodukowały 13,5 mln ton węgla ogółem, czyli mniej o 4 proc., oraz 3,3 mln ton koksu, tj. więcej o 4,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku. Spadek produkcji węgla to wynik między innymi opóźnień w uruchomieniu ściany w Ruchu Borynia oraz dwóch ścian w kopalni Budryk, a także pożaru w eksploatowanej ścianie w kopalni Pniówek.

W 2023 roku znacząco wzrosły wydatki na inwestycje w Grupie Kapitałowej JSW. Wyniosły one 4,2 mld zł w ujęciu gotówkowym i były wyższe o 48,3 proc. niż w roku 2022. Były to przede wszystkim wydatki na wyrobiska górnicze, zakłady przeróbki mechanicznej węgla, urządzenia transportowe, modernizację obudów zmechanizowanych, modernizację baterii koksowniczej nr 4, ochronę środowiska i wiele innych. Wzrosły również nakłady na kluczowe inwestycje rozwojowe związane z udostępnianiem nowych złóż oraz poziomów wydobywczych – z 346,6 mln zł w 2022 roku do 603,5 mln zł w roku 2023.