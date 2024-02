Orlen: Rada nadzorcza odwołała ze stanowiska prezesa Daniela Obajtka

Karierę zaczynał jako wójt Pcimia, gdzie od 2002 roku był radnym. Na wójta został wybrany w 2006 r., uzyskując ponad 55% głosów. Wtedy nie był związany z żadną partią polityczną. W 2010, już jako członek Prawa i Sprawiedliwości, wygrał wybory zdobywając 86,6% głosów.

W 2013 roku Obajtek został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji pod zarzutem m.in. przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości 50 tys. zł i współdziałania ze zorganizowaną grupą przestępczą kierowaną przez Macieja C. “Prezesa”. prokuratura wnioskowała o areszt, ale sąd nakazał jego zwolnienie.

30 października 2013 do Sądu Okręgowego w Sieradzu wpłynął akt oskarżenia przeciwko ośmiu osobom działającym w grupie „Prezesa”, wśród których znalazł się Daniel Obajtek. Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim wycofała we wrześniu 2016 akt oskarżenia. W połowie lutego 2017 śledztwo z wątkiem Daniela Obajtka przejęła od prokuratury w Piotrkowie Trybunalskim Prokuratura Krajowa i przekazała je do małopolskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej. We wrześniu 2017 śledztwo wobec Daniela Obajtka umorzono.

Obajtek został prezesem Orlenu 6 lutego 2018 r.