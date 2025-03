Decora wiąże duże nadzieje z nowym produktem

Decora, grupa specjalizująca się w produkcji i dystrybucji podłóg winylowych, ruszyła z ofertą ścian mineralnych (panele ścienne). Produkt premierowo zaprezentowała w styczniu w Monachium na targach BAU. Docelowo ma się pojawić we wszystkich krajach, w których funkcjonuje spółka.

– Dystrybucję rozpoczynamy od najważniejszych dla nas rynków europejskich: Polska, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, kraje Beneluksu. Już dziś u pierwszych klientów (np. Castorama Polska) ten produkt jest dostępny – informuje Artur Tomikowski, dyrektor marketingu Decory. Dodaje, że sprzedaż idzie lepiej, niż oczekiwano tego dwa miesiące temu.

Decora liczy, że tempo wzrostu będzie podtrzymane

Ściany mineralne (będą ujmowane w ramach biznesu „wall”) to całkiem nowy wyrób wykonany w tej samej technologii co sztandarowy produkt spółki, czyli panele winylowe HD Mineral Core. Jest to tzw. technologia SPC, w której wykorzystuje się przede wszystkim minerały skalne z domieszką tworzyw sztucznych. Decora informuje, że ściany mineralne to projekt, który był przygotowywany przez trzy lata – tyle trwało opracowanie koncepcji produktu i kolekcji. Co ważniejsze, są elementem przemyślanej strategii dalszego rozwoju firmy.

– Liczymy na to, że ściany mineralne będą dla Decory równie istotną kategorią jak panele winylowe, które wprowadziliśmy do oferty w 2018 r. Ten produkt powinien zapewnić nam i inwestorom podtrzymanie bieżącego tempa wzrostu – przekonuje Tomikowski. Jego zdaniem w perspektywie pięciu lat powinny mieć dwucyfrowy udział procentowy w całkowitej sprzedaży grupy.