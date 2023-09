Topnieje popyt na pracowników

Na koniec II kwartału br. liczba podmiotów gospodarki narodowej, które dysponowały wolnymi miejscami pracy, zmalała o niemal 10 proc. w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku – podał w poniedziałek GUS. Wakaty zgłosiło niespełna 6 proc. pracodawców.

Liczba wolnych miejsc pracy stopniała o 24,2 proc. rok do roku, do 113,2 tys. W I kwartale wakatów ubywało nawet szybciej: ich liczba zmalała wtedy o niemal 28 proc. rok do roku, najbardziej od IV kwartału pandemicznego 2020 r. Miniony kwartał przyniósł więc lekkie wyhamowanie spadku zapotrzebowania na pracowników. Świadczy o tym również to, że wskaźnik wolnych miejsc pracy (stosunek liczby wataktów do liczby wszystkich miejsc pracy zarówno obsadzonych, jak i nieobsadzonych) po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych minimalnie wzrósł po trzech kwartałach sporych spadków.