WIG20 rozczarował. DAX z rekordem wszech czasów

Wydarzenia sprzed roku byłyby podobne do obecnych, gdyby nie kilka szczegółów. Po pierwsze mWIG40 zachowywał się wówczas inaczej niż obecnie. Przebywał w spadkowym układzie, ale nie tak zaawansowanym jak obecnie. Dzisiaj indeks średnich spółek dotarł do wierzchołka trójkąta i czeka go wybicie. Po drugie, na rynku walutowym złoty miał za sobą mocniejszą korektę. Obecnie PLN zachowuje się tak, jakby dopiero co wchodził w okres większej słabości.

Po trzecie w okresie wrzesień-październik 2023 r. WIG20 poruszał się zgodnie z rytmem Wall Street oraz Deutsche Boerse. Obecnie indeks dwudziestu największych spółek pozostaje w tyle względem tego, co robią DJIA czy DAX. Nawet WIG20TR uwzględniający dywidendy, wykazuje się relatywną słabością. Jak długo tez stan może trwać? Ze względu na formację trójkąta dni marazmu nad Wisłą są policzone…

USA dalej w górę, GPW czeka na Żabkę

Kamil Cisowski, DI Xelion

Kolejny tydzień rozpoczął się w sposób nie odbiegający od tego, do czego przyzwyczaiły nas poprzednie. Rozpoczęta neutralnie, a gdzieniegdzie (np. w Paryżu) od niewielkich spadków sesja szybko nabrała raczej pozytywnego charakteru, a zdecydowanie przyjęła go przed otwarciem w USA. Główne europejskie indeksy zyskiwały od 0,32% (CAC 40) do 1,12% (IBEX). O malejącej awersji do ryzyka przypominały silne wzrosty kryptowalut (bitcoin drożał o niemal 5%) i spadająca wyraźnie ropa – w przypadku tej ostatniej przecena nabiera tempa w dzisiejszych godzinach porannych, WTI straciła w ciągu nocy niemal 4% i ponownie zbliża się do 70 USD/bar. Kurs EUR/USD przełamał jednak 1,09, rano notowany jest w okolicy 1,0890, a test 1,08 wydaje się ponownie scenariuszem bazowym. W tej sytuacji zakwestionowana została próba wybicia złota górą, ale jego odporność na tak silną aprecjację dolara jak ta, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie, i tak robi wrażenie.

GPW wciąż nie może znaleźć rytmu, lepsze sesje przetykane są takimi jak wczorajsza, gdzie WIG20 spadł o 0,27%, a mWIG40 o 0,17% w oderwaniu od pozytywnego otoczenia zewnętrznego. Rósł jedynie sWIG80 (+0,13%). 1,99% traciło Allegro, 1,73% KGHM, 0,86% Orlen. W drugim szeregu silnie rosło CCC (+3,28%), ale ciężarem były m.in. Benefit (-1,92%), XTB (-2,51%) i Develia (-2,86%).

Rynek amerykański wydaje się nie do zatrzymania – S&P 500 wzrósł wczoraj o kolejne 0,77%, a Nasdaq o 0,87%, spadać wyraźniej zaczął też VIX. Potężny popyt na chipy Blackwella (na realizację obecnych zamówień będzie zapewne trzeba czekać około 12 miesięcy) przybliża Nvidię (+2,43%) do nowych szczytów. W czele tabeli S&P 500 znajdowały się wczoraj m.in. Qualcomm (+4,74%) i Adobe (+2,87%).