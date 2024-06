WIG20 coraz bliżej 2400 pkt. Podaż rządzi

W piątek WIG20 ponownie wykazał się słabością. Finisz tygodnia znów wypadł pod kreską. Kolejna, czarna świeczka z rzędu zwiększa obawy związane z rozwojem średnioterminowej korekty. Trzy czarne kruki zagościły na wykresie tygodniowym. Jednocześnie materializuje się spadkowy scenariusz w oparciu o formację klina. A takich trójkątów jest więcej niż jeden. Pierwszy z podstawą przy 2383 pkt, drugi przy 2161 pkt, zachęcają do dalszej podróży na południe. Oporem na najbliższe dni są 2523 pkt i do tej wysokości sytuacja techniczna pozostaje z korzyścią dla niedźwiedzi.

Nowy tydzień jak na razie nie przynosi poprawy na rynkach towarowych. Ceny ropy utknęły poniżej strefy oporu 76-66 USD/bar. Złoto nie może się podnieść po piątkowym załamaniu notowań. Natomiast w przypadku miedzi, tak tanio jak obecnie, było w kwietniu 2024 r. Kluczowa pozostaje para walut EUR/USD. Eurodolar ponownie traci na wartości. Tempo spadków nie ustaje i kwadrans po godzinie 6:00 ta para walut spada o 0,5%. Po piątkowym tąpnięciu o 0,8%, niedźwiedzie nadal są w formie. Kilkutygodniowa linia trendu została przełamana. Najbliższym wsparciem wydaje się być tegoroczna podłoga.

Na azjatyckich parkietach jak na razie dominuje czerwień. Tracą także kontrakty na niemiecki indeks czterdziestu największych spółek. DAX future oscyluje wokół piątkowych poziomów. Jednakże zarówno derywaty jak i indeks, nie zdołały ostatnio przebić się przez lokalną linię trendu spadkowego. To sprawia, że niedźwiedzie są przy piłce i do nich należy kolejny ruch. A jest o co walczyć, gdyż niemiecki benchmark jest na wysokości dolnego ograniczenia kanału. Ewentualne przerwanie wsparcia 18365 pkt otworzyłoby furtkę w kierunku 17300 punktów. Z drugiej strony byki są pod ścianą, a to może sprowokować do działania. Miejsca do dalszej korekty nie ma już zbyt wiele.

Podobnie jak we czwartek, Nasdaq Composite zakończył dzień pod kreską, jednocześnie ustanawiając nowe, historyczne maksima. Hossa wciąż trwa, jednakże jej impet pozostawia wiele do życzenia. Wskaźnik RSI ostrzega przed korektą, ale ta wciąż nie może nadejść. Pod koniec maja niedźwiedzie nie wykorzystały nadarzających się okazji i w konsekwencji straciły one większość argumentów. Nadal jednak jest kilka istotnych, które mogą zaciążyć rynkowi akcji w USA.

W piątek skokowo wzrosła rentowność dziesięcioletnich obligacji. Oberwało się także eurodolarowi. Dane z rynku pracy ostudziły oczekiwania rynku, co do rychłej obniżki stóp procentowych w USA. Na Wall Street nastroje pozostały neutralne, ale DJIA wyrysował świeczkę wyczerpania. Górny cień i czarny korpus to przepis na lokalną przecenę. Wyzwaniem na dzisiaj jest 39105 punktów.

Zaskoczenie w USA

Dominik Osowski, BM BNP Paribas Bank Polska