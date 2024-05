Sesja na GPW pełna rekordów i… spadków

Piątkowa sesja była mocną „kropką nad i” rewelacyjnego dla Europy tygodnia. Główne indeksy rosły od 0,38% (CAC 40) do 0,93% (FTSE MiB). Tygodniowe wzrosty wahały się tym samym od nieco ponad 2% do nawet 4,2% (DAX), co oznacza, że rynki na Starym Kontynencie bardzo pozytywnie wyróżniały się na tle Wall Street (S&P 500 zyskał 1,85%), a przede wszystkim Japonii (Nikkei zakończyło tydzień minimalnie poniżej poziomów neutralnych). Rekordy notują indeksy w Niemczech, Francji, a przede wszystkim najlepiej oddający nastroje całej Europy Stoxx 600. Sygnalizowane przez BoE cięcia stóp latem i pierwsza obniżka w Riksbanku ewidentnie zaostrzają apetyty na działania EBC, przy wyraźnie niższych niż na konkurencyjnych rynkach rozwiniętych wycenach może się okazać, że w II kw. giełdy UE przyniosą wyższe stopy zwrotu niż popularniejsi w ostatnim czasie konkurenci.

WIG20 spadł w piątek o 1,66%, sWIG80 o 0,08%, jedynie mWIG40 wzrósł o 0,40%. Obroty sięgnęły 2,15 mld zł. Pewną zagadką pozostaje, co sprawiło, że na GPW doszło do ostrej wyprzedaży banków (indeks sektorowy spadł o 4,29%), której nie zapowiadał poranek, ale jedno jest pewne – warszawska giełda nie może rosnąć, gdy PKO BP spada o 5,05%, a inne spółki sektora finansowego niewiele mniej. Trudno w wyprzedaży doszukiwać się efektów jakichkolwiek słów, które padły podczas konferencji prezesa NBP. A. Glapiński utrzymuje retorykę pozostawienia stóp na niezmienionym poziomie do końca roku. Wzrosty mWIG40 to zasługa właściwie jednego bohatera – CCC drożało o 23,89% po wstępnych wynikach za I kw. przy niewiarygodnych jak na tę spółkę obrotach (332 mln zł). Wartość obuwniczej firmy więcej niż podwoiła się od początku roku.

S&P 500 wzrósł w piątek o 0,16%, Nasdaq Composite spadł o 0,03%. Zmienność w Nowym Jorku niemal zniknęła, VIX notuje kolejne dołki. W piątek dobrze radziły sobie spółki półprzewodnikowe, ale o 2,04% spadała Tesla, o 1,50% Eli Lilly, o 1,07% Amazon.

W godzinach porannych sesja w Azji ma mieszany przebieg, lekko spada Nikkei, dość wyraźnie rośnie Hang Seng, któremu nadmiernie nie przeszkadzają nawet doniesienia o podwyżkach amerykańskich ceł na chińskie samochody elektryczne. Notowania kontraktów futures sugerują niewielkie wzrosty na otwarciu w Europie, nietypowy charakter piątkowego załamania w polskim sektorze finansowym daje nadzieję, że GPW będzie się dziś wyróżniać na tle kontynentu. Sesja nie będzie miała dużego znaczenia prognostycznego – kluczowe dla przebiegu tygodnia będą jutrzejsze (PPI), a przede wszystkim środowe (CPI) dane o amerykańskiej inflacji.

Wskaźnikowi DAX do 19000 pkt zabrakło mniej niż 50 oczek

Piotr Neidek, BM mBanku

DAX future dzisiaj od rana próbuje kontynuować swój marsz na północ. Momentum sprzyja bykom, a otoczenie zewnętrzne jak na razie nie przeszkadza w dalszych wzrostach. Na rynku kasowym inwestorzy coraz chętniej schylają się po mniejsze spółki z Deutsche Boerse. sDAX reprezentujący trzecią linię, zyskał w kilka dni 2,7%. Był to drugi najlepszy tydzień w tym roku. Na uwagę zasługuje fakt, że benchmark maluchów wybił średnioterminowe opory. Finiszując najwyżej od lutego 2022 r. otworzył sobie drogę w kierunku historycznych szczytów. Nie będzie to łatwa podróż, gdyż po drodze jest wiele twardych poziomów do wybicia. Najbliższy to 15000 pkt. Niemniej jednak sDAX zdaje się nadrabiać stracony czas, który największe spółki wykorzystały na hossę.