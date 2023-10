Już sześć spółek odprowadza do budżetu państwa ponad 1 mld zł podatku CIT

Inflacyjny triumfalizm NBP to złe wieści dla złotego

Inflacja we wrześniu ostro wyhamowała, co według większości ekonomistów skłoni Radę Polityki Pieniężnej do kolejnej obniżki stóp procentowych na październikowym posiedzeniu. Ucierpi na tym złoty, bo inne banki centralne są dalekie od ogłaszania triumfu nad inflacją.