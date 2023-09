Kto zapłacił największy CIT za 2022 rok? Państwowe spółki na czele

Rynek pozostaje bardzo zmienny na tydzień po decyzji Rezerwy Federalnej o stopach procentowych. Kończy się wrzesień i kończy się kwartał, dlatego warto podsumować sobie to co działo się w ostatnim czasie na rynkach, a działo się naprawdę sporo. Pomimo korekty na dolarze od wczorajszej sesji, złoty i tak traci w stosunku do dolara od początku tego roku, choć jeszcze niedawno zajmował pozycję lidera w stosunku do najmocniejszych walut na świecie.