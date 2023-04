W Polsce blisko 40 proc. firm wskazuje wzrost podatków jako zagrożenie. To podobnie jak większe koszty energii najwyższy odsetek wśród badanych krajów, czyli wynik niemal dwukrotnie wyższy niż średnia z 18 krajów – wynika z badania Dun & Bradstreet. Globalnie wzrost podatków jako zagrożenie dla przyszłości firmy widzi 23,5 proc. ankietowanych menedżerów. Poza Polską poziom 30 proc. wskazań został w tym przypadku przekroczony jeszcze tylko we Włoszech. – W Polsce są to głównie małe firmy i jednoosobowe z 45 proc. wskazań. Mówi tak również 52 proc. firm z przychodami do 5 mln zł – zauważa Tomasz Starzyk, rzecznik Dun & Bradstreet Polska. Ekspertów wcale takie postawienie sprawy nie dziwi. – Poczucie zagrożenia wzrostem podatków może wynikać z racjonalności myślenia przedsiębiorców. Niemal co dzień dowiadują się o kolejnych planach wydatkowych rządu, które można przecież opłacić głównie daninami mówi dr hab. Hanna Kuzińska, ekonomistka z Akademii Leona Koźmińskiego. -– W sukurs przychodzi rządowi wchodzący od 2024 r. 15-procentowy podatek minimalny, którym zostaną objęte w zasadzie wszystkie spółki i grupy kapitałowe, z różnymi wyłączeniami wskazanymi w przepisach. Ponadto takie obawy podsyca świadomość, że w Polsce opodatkowanie zysków osób prawnych w relacji do PKB jest wyjątkowo niskie w porównaniu z innymi krajami UE – dodaje.