Korekta Nvidii i obniżka stóp procentowych w USA. Co przyniesie wrzesień w Stanach Zjednoczonych?

Notowania Nvidii po długim okresie spektakularnych wzrostów sierpień miały bardzo zmienny. Co dalej z korektami notowań bigtechów? Czy jest tu jeszcze potencjał do równie niesamowitych wzrostów, czy jak droga z 15 do 135 dolarów w ciągu półtora roku w wypadku właśnie Nvidii, czy ten bieg po złoto już się zakończył?