Zmiany w Gamivo. Kurs mocno w dół

O ponad 20 proc. tanieją podczas piątkowej sesji akcje Gamivo. Przed południem są wyceniane na 18,2 zł. Przewaga podaży jest tak duża, że co jakiś czas notowania są zawieszane.

Wyprzedaż akcji jest reakcją na informacje jakie w ostatnich dniach napływają ze spółki. 5 grudnia doszło do sprzedaży 100 proc. udziałów w firmie zależnej Gamivo.com Limited. Szczegółów transakcji - w tej ceny – nie podano. W raporcie znalazła się natomiast informacja, że sprzedaży dokonano „za kwotę przewyższająca wartość zakupu na rzecz spółki prawa cypryjskiego”.

Gamivo uzasadniło, że zbycie udziałów w spółce zależnej jest efektem realizacji nowej strategii, przyjętej przez zarząd 30 listopada. Dziś na rynek trafiły kolejne informacje w tej sprawie. W komunikacie prasowym podano, że celem firmy jest uproszczenie struktury oraz przygotowanie jej do licencjonowania platformy przez inne podmioty. W nowej strategii Gamivo ma skupić się na rozwoju technologicznym platformy i poszerzaniu oferty produktowej. Zarząd deklaruje, że zmiana nie wpłynie na wyniki spółki przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej, a w długim terminie ma przyczynić się do szybszego rozwoju geograficznego i produktowego.

- Przyjęcie nowej strategii to ruch, który pozwoli nam na efektywniejszą pracę nad kluczowymi elementami platformy, czyli technologią, marką, ofertą produktową i jakością obsługi. Chcemy bardziej skoncentrować się na naszych kluczowych kompetencjach, oddając bieżącą obsługę w ręce licencjobiorców. Przy czym chodzi głównie o obsługę płatności. Budowa oferty i marki oraz obsługa klientów pozostaje po naszej stronie - komentuje Mateusz Śmieżewski, prezes Gamivo.

Zarząd twierdzi, że zmiana strategii i sprzedaż spółki zależnej to z perspektywy operacyjnej zmiany techniczne. Ze strony klientów i dostawców współpraca ma wyglądać tak samo, różnić się będzie natomiast sposób rozliczeń z Gamivo - wcześniej była to wypłata dywidendy, a od teraz będą to przychody z udzielenia licencji.