Senat USA zatwierdził ustawę o krótkoterminowym finansowaniu rządu, która zapewni pełne funkcjonowanie agencji federalnych po zakończeniu obecnego prowizorium budżetowego w piątek. Ustawa trafi teraz do Białego Domu do podpisu prezydenta USA Joe Bidena, co jest już zabiegiem stricte formalnym. Wobec tych informacji obserwowaliśmy spadki rentowności 10-letnich papierów dłużnych, co wraz ze względnie pozytywnym przebiegiem rozmów na linii Xi-Biden, może w krótkim okresie wzmocnić zaufanie do amerykańskich papierów dłużnych.