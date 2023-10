Efekt Halloween. Czy czas na wzrosty w końcówce roku?

Wkraczamy sezonowo w najlepszy okres dla rynków akcji. Listopad, grudzień oraz styczeń to czas, kiedy prawdopodobieństwo zwyżki indeksów jest dużo większe niż w innych miesiącach. Często w październiku rynki akcji ustanawiały lokalne dołki. Jak będzie tym razem? Czy nasze indeksy akcji, WIG oraz WIG20 ustanowiły na początku października taki dołek? Czy nowy rząd da impuls do trwalszych wzrostów? A co z rynkiem amerykańskim? Czy do hossy w USA potrzeby jest istotny spadek rentowności obligacji? Czy można go oczekiwać? Czego można spodziewa się po wynikach firm? O tym m.in. porozmawiamy z Sobiesławem Kozłowskim, dyrektorem departamentu analiz i doradztwa Noble Securities. Ilustracją przeglądu sytuacji na rynkach są wykresy przygotowane przez naszego eksperta:

1. S&P500: czas decyzji

2. Suma bilansowa Fed i S&P500

3. Rentowność S&P500 vs amerykańskie 10-latki