Nasze oszczędności pod kątem przygotowania na nagłe nieszczęśliwe zdarzenia wzięła pod lupę firma ubezpieczeniowa Wiener. Wnioski z badania przeprowadzonego na jej zlecenie nie są krzepiące.

Okazuje się bowiem, że zaledwie co trzeci (32 proc.) z nas posiada oszczędności, pozwalające w razie nieszczęśliwego zdarzenia przetrwać co najmniej kilka miesięcy. 27 proc. jest w stanie utrzymać się z nich maksymalnie dwa miesiące. Jednak, aż 31 proc. z nas żyje bez żadnej poduszki finansowej, która pozwoliłaby mu przetrwać w razie nieszczęśliwego zdarzenia. A zaledwie 10 proc. ma wykupione ubezpieczenie, które chroni w razie takich sytuacji.

– Wyniki badania dotyczące kwestii oszczędności nie napawają optymizmem. Najbardziej niepokojący jest dość wysoki odsetek osób, które nie posiadają poduszki finansowej i żyją z dnia na dzień. W lepszej sytuacji jest 60 proc. Polaków, jednak 27 proc. z nich ma oszczędności na zaledwie dwa miesiące życia bez dochodu. Dla nich ewentualne długofalowe konsekwencje nieszczęśliwego wypadku mogą być szczególnie bolesne – komentuje Anna Bałuka, ekspertka Wiener. W najbardziej komfortowej sytuacji jest co dziesiąty Polak, który posiada polisę chroniącą w razie takich niespodziewanych zdarzeń. Świadomość zalet posiadania takiego ubezpieczenia z roku na rok rośnie, co jest dobrą wiadomością, bo taki plan B zapewnia psychiczny i finansowy komfort w razie nieprzewidzianych zdarzeń – zauważa Anna Bałuka, ekspert Wiener.

Podobne wyniki przyniosło badanie przeprowadzone na zlecenie PFR Portal PPK wśród ludzi młodych, w wieku 18–35 lat. Wprawdzie tam okazało się, że oszczędności ma 8 na 10 przepytywanych, jednak 26 proc. z nich odłożyło do 2 tys. zł, 18 proc. od 2 tys. do 5 tys. zł, a kolejne 18 proc. od 5 tys. do 10 tys. zł. Zaledwie jedna trzecia miała więc większe oszczędności, przy czym 13 proc. odłożyło od 10 tys. do 20 tys. zł, 12 proc. między 20 tys. a 40 tys. zł. Powyżej 100 tys. zł oszczędności zadeklarowało 2 proc. młodych.