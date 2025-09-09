W ubiegłym tygodniu agencja ratingowa Fitch zmieniła perspektywę polskiego ratingu ze stabilnej na negatywną, utrzymując dotychczasową ocenę kredytową na poziomie A-. Kluczowym czynnikiem uzasadniającym tę zmianę było pogorszenie bieżącej sytuacji i perspektyw sektora finansów publicznych. Tegoroczny deficyt ma wynieść 6,9 proc., a więc być istotnie powyżej mediany 2,9 proc. dla krajów z ratingiem A. Brak konsolidacji fiskalnej doprowadzi w rezultacie do szybszego wzrostu długu publicznego, który już w 2027 roku może sięgnąć 68 proc. w relacji do PKB. Mediana dla krajów z ratingiem A to 53,7 proc. Niepokojący jest także wzrost kosztów obsługi długu, który, według Fitcha, ma urosnąć z 5,1 proc. w 2024 roku do 7,2 proc. w 2027 roku. Mediana w grupie krajów z ratingiem A wynosi 4,3 proc. Agencja zwróciła również uwagę na sytuację polityczną w kraju, która może utrudniać realizację polityki gospodarczej przed 2028 rokiem. Na 19 września zaplanowany jest przegląd ratingu przez Moody’s. Rating jest obecnie na poziomie A2, a perspektywa od 2017 roku pozostaje stabilna.

Reklama Reklama