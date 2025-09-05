Początek września upłynął na rynkach pod znakiem kontynuacji spadków z drugiej połowy sierpnia. Hamulcowego dla wzrostów wskazać dość łatwo i jest to sektor bankowy, który w dalszym ciągu ugina się pod ciężarem zapowiedzi nowych danin obciążających sektor. Druga połowa tygodnia przyniosła nieznaczne odbicie, wyraźne dopiero podczas czwartkowej sesji. Dzięki odbiciu części banków indeksowi WIG20 udało się dotrzeć ponownie powyżej poziomu 2800 punktów. Wewnętrzna słabość krajowego rynku akcji nałożyła się na globalne osłabienie nastrojów na rynkach, przez co brakowało czynników zewnętrznych mogących zminimalizować wpływ wyprzedaży indeksu WIG Banki. Trudno więc stwierdzić, czy warszawskie indeksy osiągnęły już dno ostatniej korekty, czy ostatnie 2-3 dni były jedynie przerwą w głębszym odreagowaniu.

