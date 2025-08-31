Mieszkanie na wynajem czy obligacje korporacyjne?

W I i II kwartale ceny mieszkań na rynku wtórnym nieznacznie spadały w relacji kwartał do kwartału, ale na koniec czerwca i tak były nieznacznie wyższe niż przed rokiem – wynika z kwartalnego opracowania NBP. Nieruchomości zdrożały na tyle nieznacznie, że w ujęciu realnym staniały, bo inflacja w czerwcu wciąż jeszcze wynosiła 4,1 proc.

Długość ma znaczenie