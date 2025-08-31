Mieszkanie na wynajem czy obligacje korporacyjne?

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
W I i II kwartale ceny mieszkań na rynku wtórnym nieznacznie spadały w relacji kwartał do kwartału, ale na koniec czerwca i tak były nieznacznie wyższe niż przed rokiem – wynika z kwartalnego opracowania NBP. Nieruchomości zdrożały na tyle nieznacznie, że w ujęciu realnym staniały, bo inflacja w czerwcu wciąż jeszcze wynosiła 4,1 proc.
Inwestorzy zainteresowani bardziej inwestycjami w obligacje korporacyjne niż w mieszkania na wynajem mogą powoli otwierać portfele.
W centrum uwagi znalazły się nie tylko dane makroekonomiczne, ale również czynniki polityczne oraz zapowiedzi dużych emisji obligacji
Rentowności japońskich papierów dziesięcioletnich rosły w piątek (ceny spadały) kolejny dzień, tym razem do 1,62 proc., sięgając najwyższych poziomów od czasu kryzysu finansowego.
Zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji oszczędnościowych wzrosło od początku roku o prawie 20 mld zł, co daje 11,4-proc. udział we wzroście zadłużenia skarbu państwa ogółem.
W pierwszym półroczu zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o blisko 174 mld zł lub o 10,7 proc., do 1,8 bln zł. 103 mld zł wzięły na siebie banki, 20 mld zł gospodarstwa domowe, a tylko 11 mld zł inwestorzy zagraniczni. Do kogo więc uśmiechnie się minister finansów?
Wakacyjny handel przyniósł wyraźne zawężenie marż kredytowych – zarówno na krajowych obligacjach skarbowych, jak i korporacyjnych.