Zyski Neuki w dół. Co na to inwestorzy?

W II kwartale br. Grupa Neuca zanotowała 17,3 mln zł zysku netto, co oznacza spadek o 53 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA zmniejszyła się rok do roku o 19 proc. do 74,6 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 3,27 mld zł i były o 7 proc. wyższe niż rok wcześniej. Zaraportowane zyski wyraźnie odbiegały od oczekiwań analityków, którzy zakładali ich poprawę rok do roku na wszystkich poziomach. W całym I półroczu br. grupa wypracowała nieco ponad 6,6 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co jest wynikiem o 7 proc. lepszym niż rok wcześniej. Jednocześnie zysk netto skurczył się rok do roku o 29 proc., do 67,9 mln zł, a EBITDA obniżyła się o 11 proc., osiągając 185,1 mln zł. Jak zaznacza spółka, na skonsolidowany zysk netto w II kwartale i całym półroczu negatywny wpływ miały wzrost wynagrodzeń i osłabienie dolara, wpływające na wysokość ujemnych przejściowych różnic kursowych.

W II kwartale 2025 roku wartość rynku hurtu aptecznego wyniosła prawie 12 mld zł i była o 8,1 proc. wyższa niż rok wcześniej. Udział rynkowy Neuki wyniósł 29,5 proc., a w obszarze aptek niezależnych osiągnął 38,3 proc. Wartość rynku hurtu aptecznego po sześciu miesiącach 2025 roku zwiększyła się rok do roku o 8,4 proc.

Neuca. Wyniki segmentu badań klinicznych nadal pod presją

Segment produkcji farmaceutyków w II kwartale 2025 roku zwiększył sprzedaż produktów Synoptis Pharma zrealizowaną przez segment hurtowej dystrybucji leków do 99,8 mln zł (wobec 93,8 mln zł w analogicznym okresie sprzed roku), a narastająco w br. do 209,1 mln zł (wzrost o 9 proc. rok do roku). Zysk EBITDA segmentu po sześciu miesiącach 2025 roku wyniósł 51,6 mln zł.

Przychody w obszarze opieki medycznej wzrosły w II kwartale do 182,3 mln zł, a łączny zysk EBITDA segmentów Operator Medyczny i Działalność Ubezpieczeniowa był wyższy o ponad 40 proc. i wyniósł 14,9 mln zł. Od początku roku sprzedaż obszaru przekroczyła 350 mln PLN, a EBITDA 24,5 mln zł wobec 15,2 mln zł przed rokiem.

Segment badań klinicznych w I półroczu 2025 r. wypracował 223,2 mln zł przychodów przy 2,3 mln zł straty EBITDA. Z wyjaśnień zarządu wynika, że obszar CRO pozostawał jeszcze pod presją zeszłorocznych anulacji projektów, które miały również miejsce w pierwszych sześciu miesiącach tego roku, choć w mniejszym stopniu. Negatywnie na marżę operacyjną wpływał również wysoki udział przychodów przepływowych, które z jednej strony nie generowały dodatkowej marży dla spółki, a z drugiej aktywowały proporcjonalnie koszty, pogarszając rentowność w krótkim terminie. Backlog obszarów SMO i CRO segmentu badań klinicznych na koniec I półrocza 2025 roku wyniósł 322,2 mln USD, co oznacza wzrost o 25 proc. rok do roku.