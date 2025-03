Urteste zacznie od Europy

Urteste, spółka pracująca nad testami do wczesnej diagnostyki, planuje w III kwartale br. rozpocząć badania kliniczne na terenie Unii Europejskiej w projekcie Panuri, testu diagnostycznego wykrywającego raka trzustki. W ciągu najbliższych tygodni Urteste ogłosi przetarg na wybór firmy CRO, która przeprowadzi badania kliniczne. – W III kwartale tego roku planujemy rozpocząć badania kliniczne testu Panuri w Europie. Badanie będzie prostsze, szybsze i tańsze niż badanie w USA, ale jego znaczenie będzie bardzo duże. Jego przeprowadzenie pozwoli nam ubiegać się o certyfikację testu w Europie. Szybciej poznany również wyniki częściowe, co będzie znaczącym kamieniem milowym i wyraźnie przybliży nas do komercjalizacji naszej technologii – wyjaśnia Grzegorz Stefański, prezes i współzałożyciel Urteste. Jednocześnie informuje, że spółka jest także na etapie przygotowań do startu badań klinicznych w USA. – Zdecydowaliśmy, że w połowie roku odbędziemy czwarte spotkanie w ramach procedury Q-submission. Będzie to nasze ostatnie spotkanie z FDA dotyczące założeń badania. Do uzgodnienia pozostała nam liczba pacjentów. Trzy odbyte do tej pory spotkania z amerykańskim regulatorem oceniamy bardzo pozytywnie – wyjaśnia. Badanie na potrzeby certyfikacji w Europie zostanie przeprowadzone w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej na grupie 550 pacjentów.