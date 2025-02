Celem jest wydłużenie finansowania pozostałych badań z I kwartału do II półrocza 2026 r. Zmiany te pozwolą spółce skoncentrować się na realizacji programu klinicznego RVU120 oraz rozwoju projektów wczesnej fazy do kluczowych punktów odczytu danych. - Pozostajemy skoncentrowani na rozwoju RVU120 - programu klinicznego typu first-in-class w leczeniu nowotworów hematologicznych – oraz obiecujących projektów wczesnej fazy. Biorąc pod uwagę naszą pozycję gotówkową, projekcje przychodów, strukturę kosztową oraz wymagające otoczenie rynkowe, podjęliśmy decyzję o optymalizacji wydatków, aby zapewnić spółce wystarczający cash runway do wygenerowania kluczowych danych dla RVU120 i projektów przedklinicznych, oczekując, że osiągnięcia, które wypracujemy w nadchodzącym roku, będą wspierać przyszłe wpływy finansowe - wyjaśnia Paweł Przewięźlikowski, prezes i największy akcjonariusz Ryvu Therapeutics.

Ryvu Therapeutics planuje zmiany w projektach

Spółka zamierza wstrzymać rekrutację nowych pacjentów w RIVER-52, badaniu fazy II RVU120 jako monoterapii w AML/HR-MDS i zamierza skoncentrować inwestycje na innych ścieżkach rozwoju RVU120. Jednocześnie zarząd Ryvu zapewnia, że pozostałe trzy badania kliniczne RVU120 fazy II (RIVER-81, POTAMI-61 oraz REMARK) postępują zgodnie z planem. Decyzja o kontynuowaniu badania RIVER-81 oraz wstrzymaniu rekrutacji pacjentów w badaniu RIVER-52 została podjęta na podstawie analizy danych oraz opinii komitetów doradczych w lutym 2025 r. Kolejna aktualizacja danych dotyczących RVU120 planowana jest na II kwartał 2025 r.

Spółka zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe, które potrwają od 25 lutego do 30 czerwca 2025 r. i obejmie około 30 proc. (nie więcej niż 95) pracowników spółki. Jak podaje zarząd, po ich zakończeniu będzie zatrudniała ok. 200 pracowników, zachowując pełen potencjał do realizacji projektów,

Na dzień 23 lutego 2025 r. spółka posiadała ok. 192 mln zł. środków pieniężnych i innych płynnych aktywów finansowych. Ponadto zabezpieczyła ok. 91 mln zł w formie nierozwadniającego finansowania grantowego.