Medicalgorithmics celuje w odbudowę przychodów

Na kluczowym amerykańskim rynku Medicalgorithmics postawił na nowy model biznesu, co oznacza konieczność pozyskania nowych klientów, by odbudować przychody. Do tej pory udało się pozyskać w USA pięciu nowych klientów, dla których spółka już rozpoczęła komercyjne świadczenie usług.

Nowi klienci na celowniku