Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 08.04.2025

Kraj

BENEFIT SYSTEMS – wyniki za 2024 rok

Reklama

JSW – wyniki za 2024 rok

VOTUM – wyniki za 2024 rok

BENEFIT SYSTEMS – NWZA w sprawie połączenia ze spółką MyOragniq

INC – wprowadzenie do obrotu giełdowego 1 300 000 akcji serii C, 1 200 000 serii D, 1 200 000 serii E, 1 400 000 serii F i 1 600 000 serii G