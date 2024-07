Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 31.07.2024

31 maja Sąd Okręgowy w Częstochowie skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) pytania prejudycjalne. I to nie byle jakie. Dotyczą one tego, czy wobec kredytów mieszkaniowych oprocentowanych WIBOR-em zastosowanie przepisów dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich jest zasadne. Tym samym do TSUE trafiła pierwsza sprawa „WIBOR-owa”.