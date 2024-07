Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 22.07.2024

Najlepiej oprocentowane lokaty to te, które są przeznaczone dla nowych klientów zakładających konta – to wiadomo już od dawna. Obecnie najlepszy promocyjny depozyt to półroczna Nest Lokata Witaj, z oprocentowaniem 7,1 proc. Założenie konta to w tym przypadku niewielki wymóg – jest całkowicie bezpłatne. Ale trzeba zapewnić miesięczne wpływy w wysokości minimum 2 tys. zł i dokonywać w miesiącu trzech transakcji.