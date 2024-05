Michał Krajczewski, BM BNP Paribas: WIG20 może zejść poniżej 2400 pkt. Byłaby to ciągle korekta po silnym wzroście

Tak, jest mniejsza. Od szczytu WIG20 spada o około 4,5 proc. Na początku roku spadek wyniósł prawie 9 proc., a dłuższa fala przeceny z zeszłego roku obniżyła indeks o około 15 proc. Korekta, którą teraz obserwujemy nie jest jeszcze taka duża. Jeśli WIG20 spadłby poniżej 2400 pkt. to będzie to przecena o 8-9 proc., czyli podobna do tej z początku roku.

Patrząc na historyczną sezonowość to czerwiec na warszawskiej giełdzie jest jednym z najgorszym miesięcy pod względem stóp zwrotu, indeksy wtedy spadają. Tym razem może być podobnie?

BM BNP Paribas

W ubiegłym roku sezonowość sprawdziła się pół na pół. Pierwszy kwartał, który zazwyczaj jest dobry był słaby. Miesiące od kwietnia do lipca były dobre. Sprawdził się dopiero okres sierpień-październik, który był gorszy, a końcówka roku lepsza. W pierwszej połowie roku sezonowość nie wystąpiła. Teraz zobaczymy. Jeżeli przebijemy w dół wspomniany wyżej poziom wsparcia, to być może wpiszemy się w scenariusz spadkowego czerwca. To by znowu dawało podstawy do wakacyjnej hossy, bo statystycznie lipiec jest jednym z lepszych miesięcy. Ale może to jednak tym razem nie zadziałać.

We wtorek mieliśmy rekord Nasdaqa. Nvidia ciągle pozytywnie zaskakuje. S&P500 też jest blisko szczytów. Czy wieści z USA będą wspierać nasz rynek? Siła spółek technologicznych jest na wyczerpaniu?